Genaue Angaben über Dosen

Von Pfizer-BioNTech wurden dem Kanton Zürich am 4. Januar 36'000 Dosen geliefert. Am 18. Januar, 1. sowie am 15. Februar wurde eine weitere Lieferung von 78'000 in Aussicht gestellt, diese ist gemäss Näf auf 36'855 Dosen reduziert worden. «Eine Erhöhung der Lieferung ist für die zweite Februarhälfte vorgesehen. Die Menge ist unklar», sagt Markus Näf.

Am 16. Januar hat der Kanton Zürich 33'500 Dosen des Moderna-Impfstoffes erhalten. Am 1. Februar ist gemäss Näf eine weitere Lieferung von 50'300 Dosen vorgesehen. «Wenn keine weiteren Impfstoffe kommen, können wir nicht weiter impfen. Also macht es auch noch keinen Sinn, weitere Termine zu veröffentlichen», sagt Näf.