Aus für Fanarbeit Schweiz? – So will die Fussballliga die Fans in den Griff kriegen Ende Woche geht die Super League wieder los – und auch das Hickhack mit den Fans? Die wichtigsten Fragen und Antworten vor dem Wiederbeginn. Florian Raz

Fanmarsch der YB-Fans vor dem Cupfinal 2018. Foto: Keystone

Natürlich ist da das Rennen an der Tabellenspitze. Drei Teams, die nach der Winterpause noch Chancen auf den Titel haben? Das gab es ja gefühlt das letzte Mal, als Fussball im TV noch schwarzweiss gesendet wurde. Aber für die Zukunft der höchsten Schweizer Liga sind andere Dinge weit drängender als die Frage, ob die Meisterfeier 2022 in Zürich, Basel oder Bern stattfinden wird. In der Liga finden an verschiedenen Fronten Richtungskämpfe statt. Das sind die wichtigsten Punkte vor dem Wiederbeginn der Super League.

Die Fanfrage: Liga dreht Fanarbeit Schweiz den Hahn zu