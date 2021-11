Smalltalk der Woche – So wirbt Lady Gaga für ihren neuen Film Wir klären, warum eine Penispflanze gerade Botaniker in Aufregung versetzt. Und freuen uns auf eine mörderische Gucci-Witwe. Tina Huber

Born this way

Pop-Superstar Lady Gaga lässt sich nackt für die britische und die italienische «Vogue» ablichten, und die Fans sind begeistert. Die Fotostrecke zeigt die 35-Jährige – abgesehen vom Coverbild – in gewohnt opulenten Gewändern (wer noch nie etwas von Gagas modischem Wagemut gehört hat, google «Lady Gaga» und «Fleischkleid»).

Vor allem aber ist der Auftritt im Modemagazin natürlich beste Werbung für den demnächst erscheinenden Film mit Lady Gaga in der Hauptrolle: In «House of Gucci» verkörpert die Sängerin die Jetset-Lady Patrizia Reggiani, frühere Gattin von Modehaus-Erbe und Milliardär Maurizio Gucci (gespielt von Adam Driver). Gucci und Reggiani waren Italiens Traumpaar – bis er sie für eine Jüngere verliess. 1995 wurde er erschossen, die heute 72-Jährige steht seither unter Verdacht, den Auftrag zum Mord gegeben zu haben.