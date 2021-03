Impfzentrum Bülach – Genug Helfende, aber der Impfstoff fehlt Die logistische Herausforderung ist gigantisch: Die Bülacher Stadthalle verwandelt sich demnächst in ein Impfzentrum. Bis die erste Spritze gesetzt wird, dauert es aber länger als erwartet. Andrea Söldi

In etwa einem Monat werden hier Tausende Impfwillige ihren Oberarm freimachen. Raisa Durandi

Wann genau in der Stadthalle Bülach die erste Person gepikst wird, ist derzeit noch ungewiss. Denn bekanntlich liegt der grosse Engpass bei der Lieferung von Corona-Impfstoffen. Doch das Spital Bülach, welches das Impfzentrum betreiben wird, ist zurzeit mit Hochdruck an den Vorbereitungen, um künftig jeden Tag zwischen 500 und 1000 Unterländerinnen und Unterländer immunisieren zu können.

«Es ist eine gewaltige Materialschlacht», sagt Mediensprecher Urs Kilchenmann. In der Halle sollen zehn Impfkabinen aufgebaut werden. Jede davon ist mit einer Liege ausgerüstet, damit sich die Geimpften nach der Spritze noch eine Viertelstunde unter Beobachtung ausruhen können. Weiter braucht es in jeder Kabine einen Drehhocker, zwei Stühle, einen Tisch, einen Laptop-Arbeitsplatz samt Drucker und Handy. Die Verantwortlichen haben zudem Tausende von Tupfern, Pflastern und Nadeln sowie Desinfektionsmittel und medizinische Kühlschränke für die Lagerung des Impfstoffes bestellt. Nächste Woche will man mit der Einrichtung der Halle beginnen. Das Bülacher Parlament, das seit der Pandemie in der Stadthalle tagte, wird seine Sitzungen ab dem 12. April in der Sporthalle Hirslen abhalten.