In Bülach-Nord – So wird das Parkplatz-Konzept ausgetrickst Dass es in Bülach-Nord nur wenige Parkplätze gibt, ist gewollt. Die Bewohnerinnen und Bewohner des neuen Quartiers Bülachguss stellen ihre Autos daher einfach auf öffentlichem Grund ab. Flavio Zwahlen

Bei den vier Tiefgaragen an der Fangletenstrasse im Gebiet Bülachguss werden die Ein- und Ausfahrten gezählt. Foto: Raisa Durandi

Das Parkplatzangebot in Bülach-Nord ist bewusst knapp. Die Nachfrage nach Parkplätzen ist nun aber viel grösser als erwartet. Jedenfalls sind die zur Verfügung stehenden Tiefgaragenplätze an der Fangletenstrasse längst vergeben. Bei Credit Suisse Asset Management, die 350 Mietwohnungen auf dem Areal besitzt, heisst es: «Da viele Haushalte mehrere Fahrzeuge besitzen, stehen leider nicht ausreichend Parkplätze zur Verfügung, um der Nachfrage vollumfänglich nachzukommen.» Gelöst wurde das Problem durch ein Grundstück an der Schützenmattstrasse. Dort können die Bewohnerinnen und Bewohner Parkplätze mieten. Allerdings müssen sie dann zehn Minuten zu Fuss gehen, bevor sie sich in ihr Auto setzen können. Denn so weit ist das Grundstück von ihren Wohnungen entfernt. «Zudem werden weitere Parkplätze in der Nachbarschaft und Umgebung vermittelt», führt Credit Suisse Asset Management weiter aus.