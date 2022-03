Tipps und Regeln vom Experten – So wird die Skitour zum unvergesslichen Abenteuer Immer mehr Menschen gehen auf Skitour. Welches Material ist Pflicht, und welche Regeln müssen in den Bergen beachtet werden? Eine Übersicht für Einsteiger. Tobias Müller

Die Abgeschiedenheit und die Ruhe locken viele auf Tourenski in die Berge, wie diese beiden Tourengänger auf dem Weg zum Tällihorn im Safiental. Foto: Arno Balzarini (Keystone)

Die totale Abgeschiedenheit, endlose Schneefelder, die Anstrengung beim Aufstieg und die Belohnung bei der rasanten Abfahrt: Skitouren werden immer beliebter. Laut den Zahlen des Bundesamtes für Sport wuchs der Anteil der Schweizer, die regelmässig auf Skitouren gehen, in den letzten Jahren stetig an – und das ist in den Nachbarländern genauso.