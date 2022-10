Zürcher Studie – So wird Ihre Katze nicht zum Vogelkiller Millionen von Vögeln werden in der Schweiz jährlich von Katzen erbeutet. Diese Zahl könnte deutlich vermindert werden, ohne die Jäger allzu sehr zu frustrieren. Hélène Arnet

Fachleute gehen davon aus, dass Katzen in der Schweiz 200’000 Vögel pro Frühlingsmonat erbeuten. Foto: Getty Images

Unter dem Titel «Gut zu wissen» outete der Zürcher Regierungsrat Martin Neukom (Grüne) vor wenigen Tagen an einer Pressekonferenz die Hauskatze als bei weitem grösster Vogelkiller in der Schweiz: 30 Millionen Vögel lassen ihr Leben jährlich in den Krallen einer Katze, wie er erklärte. Windenergieanlagen kosten hingegen nur gerade 820 Vögeln das Leben.