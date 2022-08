Neues Kino Freienstein ist nun noch neuer

Das Neue Kino in der ehemaligen Spinnerei an der Töss in Freienstein hat nun eine gut dreiwöchige Renovationszeit hinter sich. Dabei wurde einerseits die Barbestuhlung erneuert, andrerseits im Kinosaal eine Gastro- und Eventbeleuchtung eingebaut. Am Freitag geht das Kino wieder in Betrieb.