Chef Flughafenpolizei – «Sobald mehr geflogen wird, nimmt auch die illegale Migration zu» Ueli Zoelly, Chef Flughafenpolizei, spricht über angespannte Fluggäste, Vorbereitungen auf eine mögliche Flüchtlingswelle und geplante Neuerungen bei der Einreise. Thomas Mathis

Der Rechtsanwalt Ueli Zoelly ist Chef der Flughafenpolizei und wohnt im Zürcher Weinland. Foto: Kantonspolizei Zürich

Gewalttätige Passagiere, gestrandete Fluggäste und ein Rekordjahr bei den Kokainfunden. Die Arbeit ist der Kantonspolizei am Flughafen Zürich im vergangenen Jahr nicht ausgegangen, obwohl die Zahl der Fluggäste deutlich tiefer war als in den Jahren vor der Pandemie. Oberstleutnant Ueli Zoelly ist Chef der Flughafenpolizei. Er spricht über das vergangene Jahr und gibt in einem Interview einen Einblick in die tägliche Arbeit am Zürcher Tor zur Welt.