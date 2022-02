Autounfall nach Messerangriff – Sohn angegriffen, Frau entführt: Mehrere Verletzte in Neuenburg Ein 54-Jähriger hat seinen Sohn mit einem Messer verletzt. Danach entführte der mit einem Kontaktverbot belegte Mann seine Frau. Die beiden wurden schwer verletzt in einem Auto gefunden.

Der Aussichtspunkt Roches-de-Moron gehört zur Gemeinde Les Planchettes und befindet sich an der Grenze zu Frankreich. Foto: Les-Planchettes.ch

Im Kanton Neuenburg hat am Dienstagmorgen ein Mann seinen Sohn mit einem Messer verletzt und anschliessend seine Ehefrau entführt. Nach einer Suiziddrohung wurde später ein Auto mit dem schwer verletzten Paar gefunden.

Der verunfallte Wagen wurde gegen 8.50 Uhr etwa hundert Meter unterhalb des Aussichtspunkts Roches-de-Moron an der Grenze zu Frankreich entdeckt, wie die Neuenburger Polizei und die Staatsanwaltschaft mitteilten. Es seien erhebliche Mittel eingesetzt worden, um der 52-jährigen Frau und dem 54-jährigen Mann Hilfe zu leisten.

Der Mann, dem kürzlich verboten worden war, sich seiner Frau zu nähern, hatte in seiner Wohnung eine Nachricht hinterlassen, in der er andeutete, dass er sein Leben beenden wolle. Die beiden Unfallopfer sind in La Chaux-de-Fonds wohnhaft.

Um das Paar ausfindig zu machen, wurde eine gross angelegte Suchaktion gestartet, an der sich auch die Polizeien der Nachbarkantone sowie Zoll- und Grenzschutz beteiligten. Die Staatsanwaltschaft Neuenburg habe innert kürzester Zeit die Amtshilfe der französischen Justizbehörden erhalten, um das Telefon der Familienmutter zu lokalisieren.

Der 24-jährige Sohn, der mit einem Messer an der Hand verletzt wurde, wurde in eine Klinik für Handchirurgie in Lausanne gebracht. Er schwebt nicht in Lebensgefahr.

SDA/anf

