Hilfe bei Energiekrise – Solarenergie ist für den Winter wichtiger als angenommen Der Ruf der Fotovoltaikanlagen für die kalte Jahreszeit ist schlecht. Dabei helfen sie, die Speicherseen zu schonen, damit diese dann mehr Strom produzieren können. Martin Läubli

Effizienter als ihr Ruf: Solaranlage und Windkraftwerk der BKW in Mont Soleil. Foto: Matthias Spicher

Es ist das Motto dieses Sommers: «Jede Kilowattstunde zählt». Wirtschaftsminister Guy Parmelin hat den Sparappell für die Wintermonate erst kürzlich an die Bevölkerung gerichtet. Sparen sollen auch die Energieversorger für den kommenden Winter. Wasser in den Speicherseen sollen sie in den nächsten Monaten zurückhalten, um im Fall des befürchteten Engpasses für die Stromproduktion parat zu sein. Das sei alles gut und recht, sagen Verfechter des Solarstroms. Der ständige Fokus auf die Wasserkraft ärgert sie allerdings.