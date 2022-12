Kommentar zur Reichsbürger-Razzia – Solche Typen als Spinner abzutun wäre naiv Das eigentlich Beunruhigende an den 52 Männern und Frauen, die einen Staatsstreich in Deutschland geplant haben sollen, ist: Unter ihnen befinden sich Ex-Offiziere von Spezialkräften der deutschen Armee. Jörg Schmitt

Der Prinz hat jetzt eine Eskorte: Heinrich XIII. Prinz Reuss, wie er am Mittwochfrüh in Frankfurt am Main festgenommen wird. Foto: Keystone

Das also sollten die Köpfe von Regierung und Armee für ein neues, «besseres» Deutschland sein: der Prinz eines uralten ostdeutschen Adelsgeschlechts – den seine eigene Familie «verwirrt» nennt. Eine ehemalige AfD-Abgeordnete, die Esoterischem anhängt. Ein bärtiger Naturschrat, der Outdoorkurse im Wald abhält. Und ein vorbestrafter Pensionär, der die meiste Zeit in Brasilien lebt, in Blogs die «Freimaurer» für alles Übel der Welt verantwortlich macht – und hofft, dass sie, nach einem «Systemwechsel» für alle Zeit «exterminiert» sein werden.



Man könnte es sich leicht machen und diese Leute als Spinner abtun, als verschrobene Verschwörungserzähler. Leute, die man nicht ernst nehmen muss, nach dem Motto: Eine Demokratie muss auch solche Typen aushalten. Doch gerade das wäre naiv. Einige der 52 Beschuldigten, die einer «terroristischen Vereinigung» zur Planung eines bewaffneten Systemwechsels in Deutschland angehören sollen, kommen aus der Mitte der Gesellschaft. Sie sind Lehrer, Ärzte, Unternehmer. Es sind Menschen, die eigentlich Säulen der Demokratie sein sollten.



Bereits im Sommer hatte der deutsche Generalbundesanwalt Peter Frank vor einer Radikalisierung des rechten Milieus gewarnt. Die Szene der Reichsbürger und Verschwörungsideologen werde «immer gewaltbereiter». Und: «Es wäre fahrlässig, die davon ausgehende Gefahr abzutun.»

Die wissen, wie man Waffen benutzt

Ja, recht hat er. Denn neben Zivilisten besteht die Gruppierung auch aus ehemaligen Elitesoldaten der deutschen Armee, Fallschirmjägern und Ex-Offizieren des Kommandos Spezialkräfte (KSK), Leuten also, die nicht nur Zugang zu Waffen haben, sondern auch wissen, wie man sie benutzt. Das macht die jetzt ausgehobene Terrorzelle so gefährlich.



Ihr «militärischer Arm» sollte nach einem Putsch nicht nur die Spitze einer neuen Armee bilden, sondern zuvor offenbar auch ganz gezielt Soldaten und Polizisten anwerben. Sollte es in diesen Gruppen genügend Menschen geben, die für die rechten Verschwörungsmythen empfänglich sind, wäre dies wahrhaftig eine ernsthafte Bedrohung für die Demokratie. Die immer wieder auftretenden rechten Umtriebe, besonders beim KSK, aber auch anderswo in der Bundeswehr sind immer wieder alarmierend. Demokratieverweigerer haben in einer Parlamentsarmee nichts zu suchen. Es ist die Aufgabe von Politik und Bundeswehrführung, solche Leute von dort fernzuhalten.





