Türkisches Festival in Dielsdorf – «Solche Verkehrs­behinderungen dürfen nicht wieder vorkommen» Am Wochenende hat das türkisch-islamische Kulturfestival auf der Pferderennbahn zu einem Verkehrschaos geführt. Die Gemeinde will das nicht mehr tolerieren. Andrea Söldi , Andrea Meili

Das türkische Festival war friedlich, doch die meisten waren mit dem Auto angereist. Foto: Werner Bucher

Stehende Autoschlangen auf den Dielsdorfer Zufahrtsstrassen, Gehupe, wild parkierte Autos auf Wiesen, Feldwegen und sogar im Naturschutzgebiet Neeracherried – rund um die Pferderennbahn Horse Park in Dielsdorf spielten sich am Wochenende unschöne Szenen ab. Grund für das Verkehrschaos war das türkisch-islamische Kulturfestival, das riesige Menschenmengen anzog. Waren es letztes Jahr noch 30’000 Personen gewesen, so strömten dieses Jahr insgesamt etwa 40’000 Personen ins Unterland. Ein Grossteil davon kam mit dem Auto. Wie die Nummernschilder zeigten, waren auch etliche aus Deutschland angereist.