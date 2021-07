Zürcher Lehren aus der Pandemie – Soll bestraft werden, wer nicht genug Masken lagert? In der ersten Welle hat sich gezeigt, dass viele Institutionen die Krisenpläne ignorierten. So was darf sich nicht wiederholen, ist man sich im Zürcher Kantonsrat einig. Marius Huber

Wurde zum Symbol für eine verpasste Vorbereitung: Die Zürcher Maschine für Schutzmasken in Flawil. Foto: Samuel Schalch

Die gespenstischen Tage vom März 2020 sind noch gar nicht lange her. Dennoch ist es FDP-Kantonsrat Beat Habegger wichtig, an diesem Montag im Parlament nochmals in Erinnerung zu rufen, wie das damals war. Denn Menschen würden schnell vergessen, sagt er, so seien sie nun mal programmiert. Dabei wäre es gut, die haarsträubenden Ereignisse während der ersten Welle der Pandemie mental nicht allzu schnell ad acta zu legen.

Habegger ist Präsident einer Spezialkommission, die untersucht hat, wie der Kanton Zürich die Zeit der ausserordentlichen Lage bewältigte. Das Fazit des Ende April veröffentlichten Berichts lautete: Auch wenn es die Behörden «insgesamt gut» machten, waren sie ungenügend vorbereitet auf eine solche Krise.