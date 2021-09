Pro und Kontra – Soll die Bodeninitiative angenommen werden? Am 26. September wird in Bülach über die Volksinitiative «Boden für die kommenden Generationen» abgestimmt. red

Um städtische Landreserven wie diese im Gebiet Hagenbuchen geht es bei der Bodeninitiative. Foto: Francisco Carrascosa

Ja

David Galeuchet Infos einblenden David Galeuchet (Grüne), Mitglied Zürcher Kantonsrat, Bülach, ist Mitglied des Initiativkomitees. Foto: zvg

Mit der Initiative wollen wir erreichen, dass die Stadt Bülach ihrem Boden Sorge trägt und keine Grundstücke mehr verkauft. Das ist unerlässlich für eine nachhaltige und langfristige Bodenpolitik. Damit auch die kommenden Generationen ihr Bülach gestalten können.

Boden ist ein unvermehrbares und daher besonders kostbares Gut; Bauland ist das Tafelsilber jeder Gemeinde. Land zu erwerben, ist kostspielig und wird in Zukunft noch teurer. Denn es ist heute praktisch nicht mehr erlaubt, neue Gebiete als Bauzonen festzulegen. Wir müssen also mit dem bestehenden Bauland auskommen. Auch Land, das heute nicht unmittelbar für städtische Aufgaben verwendet wird, kann morgen unentbehrlich sein: zum Beispiel für Schulen, für Freizeitanlagen, für Infrastrukturprojekte oder für Bedürfnisse, von denen wir bisher noch nichts wissen. Bülach braucht eine nachhaltige, langfristige Bodenpolitik. Als Bodenbesitzerin kann die Gemeinde den städtischen Lebensraum aktiv mitgestalten.

Deshalb soll die Stadt ihre Grundstücke nicht verkaufen, sondern bei Bedarf Dritten zum Gebrauch überlassen. Das Baurecht hat den Vorteil, langfristig durch Baurechtszinsen höhere Erträge als ein Landverkauf einzubringen. Nach Ablauf der Baurechtsverträge können künftige Generationen wieder neu über die Verwendung des stadteigenen Bodens entscheiden und damit die Stadt in ihrem Sinne weiterentwickeln.