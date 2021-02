Pro und Kontra – Soll die Strasse über die Hand für Individualverkehr gesperrt werden? Die Gemeinde Buchs will die Strasse über die Hand gegenüber vorherigen Zusagen jetzt doch nicht sperren. Dielsdorf zeigt sich enttäuscht. Zwei Gemeindevertreter sind sich über das Thema uneins. Andreas Denz und Markus Schön

Die Strasse von Dielsdorf nach Buchs, die Hand, soll für Autofahrer jetzt doch nicht gesperrt werden. Foto: Sibylle Meier

Ja, sagt Andreas Denz, Gemeindepräsident von Dielsdorf

Andreas Denz, parteilos, Dielsdorf Infos einblenden Andreas Denz, Sicherheitsvorstand Dielsdorf. Foto: Manuela Moser Andreas Denz ist seit 2010 Gemeindepräsident von Dielsdorf.

4000 Fahrzeuge pro Werktag benützen die Verbindungsstrasse Hand zwischen Buchs und Dielsdorf. Das ist ein Drittel der Fahrzeuge, die auf der kantonalen Hauptstrasse durch Dielsdorf fahren. Die Hand ist aber keine Hauptstrasse, sondern eine Gemeindestrasse – eng, unübersichtlich und führt in beiden Gemeinden durch reine Wohnquartiere. Die hohen Verkehrszahlen über die Hand zeigen, dass davon ein grosser Teil Durchgangsverkehr ist. Dieser Schleichverkehr bringt weder Buchs noch Dielsdorf einen Nutzen. Denn Durchgangsverkehr bringt keine Kunden für unsere Geschäfte, keine Besucher für unsere Einwohner. Er bringt hingegen vermeidbaren Lärm, Schadstoffe und Sanierungskosten für unsere beiden Gemeinden – was gerade die direktbetroffenen Anwohnenden spüren. Der Durchgangsverkehr gehört auf das kantonale und nationale Strassennetz, so lauten die rechtlichen Vorgaben. Das gilt auch für die Hand: Der Schleichverkehr gehört nicht in reine Wohnquartiere.