Geldblog: Sicherheit versus Flexibilität – Soll ich die Rente oder das Kapital beziehen? Pensionäre dürfen sich zwischen einer lebenslangen Rente und einem einmaligen Kapitalbezug entscheiden. Hier finden Sie die Vor- und Nachteile der beiden Modelle. Martin Spieler

Individuelle Risikoabwägung: Eine Pauschalantwort, ob eine Rente oder ein Kapitalbezug besser ist, gibt es nicht. Illustration: Christina Baeriswyl

Ich bin 61 Jahre alt und weiss, dass ich mich bald entscheiden muss, ob ich bei der Pensionskasse die Rente oder das Kapital beziehen soll, aber ich fühle mich überfordert. Können Sie mir Kriterien nennen, die mir bei meiner Entscheidungsfindung helfen? Leserfrage von F.R.

Ich würde im Rahmen Ihres Entscheidungsprozesses zunächst eine Auslegeordnung Ihrer Situation machen und abklären, welches die Rahmenbedingungen für die Pensionierung bei Ihrer Pensionskasse sind. Danach würde ich die Vor- und Nachteile der verschiedenen Varianten gegenüberstellen. Indem Sie diese auf der Basis Ihrer persönlichen Situation und Ihrer Ziele für Ihr weiteres Leben abwägen, dürften Sie eher in der Lage sein, für sich eine passende Entscheidung zu finden.

Der Kapitalbezug ist steuerlich in der Regel attraktiver.

Eine Pauschalantwort, ob eine Rente oder ein Kapitalbezug besser ist, gibt es nicht. Die Antwort hängt stark von Ihrer Situation und Ihren Bedürfnissen ab. So spielt es eine Rolle, ob Sie verheiratet sind und allenfalls Kinder haben und wie sich über die Pensionskasse hinaus Ihre Lage präsentiert. Wie viel Vermögen haben Sie? Welchen Lebensstandard führen Sie? Welche Pläne haben Sie für die Zeit nach der Pensionierung und wie wollen Sie diese finanzieren? Und welche Verpflichtungen haben Sie – etwa in Form von einer Hypothek für Wohneigentum? Das sind alles Fragen, die es zu klären gibt.

Auch rate ich Ihnen, für die Zeit nach Ihrer Pensionierung ein Budget zu erstellen und dieses mit Ihren heutigen Einnahmen und Ausgaben zu vergleichen. Ein Rentenbezug bringt Ihnen in erster Linie viel Sicherheit. Sie erhalten die PK-Rente bis ans Lebensende und können gut abschätzen, ob Sie damit zusammen mit der AHV ihren Lebensunterhalt im Alter gut finanzieren können. Sie tragen kein Langlebigkeitsrisiko und kein Anlagerisiko. Zudem sind Ehepartner durch eine Hinterlassenenrente geschützt. Allerdings müssen Sie die Rente vollständig versteuern, zusammen mit weiteren Einnahmen – so auch mit der AHV-Rente. Auch bietet die PK-Rente nicht automatisch einen Schutz gegen die Inflation. Eine Rentenerhöhung ist nicht garantiert.

Der Kapitalbezug ist steuerlich in der Regel attraktiver, da Sie diesen nur einmalig als Einkommen und separat vom übrigen Einkommen und zu einem reduzierten Satz versteuern müssen. Nachher fällt nur noch jährlich die Vermögenssteuer darauf an. Der Kapitalbezug gibt Ihnen finanziell mehr Handlungsspielraum und das verbleibende Kapital würde nach Ihrem Tod an Ihre Erben gehen. Allerdings müssen Sie das Langlebigkeitsrisiko und die Anlagerisiken selbst tragen. Das Geld muss auch reichen, wenn Sie sehr alt werden würden.

Prüfen können Sie auch eine Kombination aus Rente und Kapitalbezug, die bei den meisten Kassen möglich ist.

Zudem müssen Sie das Kapital entweder selbst investieren oder es professionell verwalten lassen, damit Sie eine Rendite haben, da sonst die Inflation am Wert des Geldes nagt. Dabei tragen Sie ein Anlagerisiko und müssen sicherstellen, dass Sie zwar eine attraktive Rendite erzielen, aber nicht riskieren, dass Sie plötzlich auf hohen Buchverlusten sitzen.

Prüfen können Sie auch eine Kombination aus Rente und Kapitalbezug, die bei den meisten Kassen möglich ist. Mit einer Teilrente könnten Sie die Lebenshaltungskosten in Ergänzung zur AHV bis ans Lebensende absichern und erhalten mit dem Teilkapitalbezug dennoch finanzielle Flexibilität. Hilfe erhalten Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung auch im Rahmen einer Pensionsplanung, wie sie viele Banken und Versicherungen anbieten.

Martin Spieler Infos einblenden Foto: Esther Michel Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte. Er war Chefredaktor der «SonntagsZeitung», der «Handelszeitung» und der TV-Börsensendungen «Money» und «Money Talk». Auf TeleZüri, Tele M1 und Tele 1 moderiert er jede Woche TV-Geldsendungen, zudem ist er täglich auf verschiedenen Radiostationen zu hören. Im Geldblog beantwortet Martin Spieler täglich von Montag bis Samstag eine Leserfrage rund ums Geld. Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie uns an geldberater@sonntagszeitung.ch.

Fehler gefunden?Jetzt melden.