Geldblog: Frage an Miss Finance – Soll ich einmalig investieren? Eine Leserin fragt sich, ob sie ihr Erspartes alles auf einmal investieren oder auf kleine Beiträge in Form eines Sparplans setzen soll. Das rät unsere Geldbloggerin Angela Mygind.

Liebe Miss Finance, ich (34) möchte einen Teil meines Ersparten investieren, das momentan auf einem Sparkonto liegt. Dabei habe ich an einen Robo-Advisor wie Selma oder Findependent gedacht. Soll ich zuerst einen grösseren Beitrag – 30’000 bis 50’000 – einzahlen oder lieber einen Dauerauftrag mit kleineren Beträgen einrichten? Leserinnenfrage von K.K.

Die Börse erlebt gerade turbulente Zeiten. Ziemlich typisch ist, dass Anlegerinnen und Anleger in dieser Zeit der Börse fernbleiben. Eine Börsenweisheit besagt, dass die Finanzmärkte der einzige Ort seien, an dem die Menschen beim Ausverkauf nicht zuschlagen. Folgt man dem Herdentrieb, dann legt man sein Geld in Zeiten an, in denen die Kurse hoch sind, und zieht sich von der Börse zurück, wenn die Kurse fallen. Natürlich ergibt das wenig Sinn, jedoch ist es psychologisch eine Herausforderung, sich antizyklisch zu verhalten.

Der richtige Zeitpunkt

Was hat das jetzt mit Ihrer Frage zu tun? Zuerst einmal: Es ist gut, dass Sie sich trotz den vielen negativen Meldungen mit dem Thema Investieren beschäftigen. Es braucht Mut, dann einzusteigen, wenn alle anderen davonlaufen. Wenn Sie nun zum Entschluss kommen, Geld bei einem Robo-Advisor anzulegen, dann gehört auch dazu, dass Sie die dazugehörigen Schwankungen an der Börse aushalten müssen.

Die grosse Schwierigkeit Ihrer Frage ist: Man weiss nie, wann die Kurse tatsächlich Boden gefunden haben. Steigen Sie also mit dem kompletten Betrag ein, haben Sie das Risiko, dass Sie einen schlechten Zeitpunkt erwischen. Es kann gut sein, dass die Börse noch eine Weile auf Talfahrt ist. Warten Sie zu lange ab, kaufen Sie unter Umständen zu spät und die Erholung hat bereits eingesetzt. Es gibt zwar immer verschiedene Meinungen, die man dazu lesen kann, jedoch fehlt uns allen eine Glaskugel, die in Bezug auf die Finanzmärkte tatsächlich funktioniert.

Einmalige Zahlung oder Sparplan?

Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass in den meisten Fällen eine einmalige Einzahlung lukrativer ist. Zwar kommt es auf den Einstiegszeitpunkt an; dieser relativiert sich jedoch bei einer langen Anlagedauer. Legen Sie Ihr Geld aber nur kurzfristig an, können Sie mit einer einmaligen Einlage auch Pech haben.

Wenn Sie sich einen sogenannten Sparplan einrichten, also regelmässig per Dauerauftrag Geld zu Ihrem Robo-Advisor überweisen, kauft dieser automatisch für Sie ein. Sie profitieren vom Durchschnittskosteneffekt. Im Englischen wird dies «Cost Average Effect» oder «Dollar Cost Averaging» genannt. Der Durchschnittskosteneffekt besagt, dass Sie bei regelmässigen Käufen über denselben Betrag bei tiefen Kursen mehr Anteile erwerben können – und bei hohen Kursen weniger. Über die Zeit halten Sie immer mehr Anteile in Ihrem Depot, die seit dem Startpunkt zu einem attraktiven Durchschnittspreis erworben wurden.

Achten Sie bei der Option des Sparplans auf die Gebühren. Selma Finance und Finpension bieten kostenlose Sparpläne an, das ist jedoch nicht bei allen Anbietern der Fall.

Die Emotionen als Herausforderung

Beim Investieren mit einem Sparplan freuen Sie sich also sowieso: Bei tiefen Kursen profitieren Sie von günstigen Kaufpreisen und bei hohen Kursen freuen Sie sich, dass Ihr Depot steigt. Das ist der grosse Vorteil des Durchschnittskosteneffekts im Vergleich zu einer einmaligen Einzahlung. Sie investieren mit Plan, bleiben auch in schwierigen Zeiten am Ball und reduzieren das Risiko, zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt eingestiegen zu sein.

Ein Sparplan ist eine sehr rationale Art zu investieren. Emotionen hingegen verleiten uns oft zu falschen Entscheidungen. Der Einfluss des Herdentriebs an der Börse ist enorm.

Ein Mix ist ebenfalls möglich

Die letzte Option wäre, dass Sie mit einem höheren Betrag einsteigen, aber trotzdem noch Kapital für regelmässige Einzahlungen zurückbehalten. So profitieren Sie einerseits vom Zinseszinseffekt beim bereits investierten Geld und reduzieren das Risiko durch regelmässige Zukäufe. Denn sollten die Kurse nach dem Einstieg sinken, können Sie Ihren Einstiegspreis durch den Kauf neuer Anteile senken.

