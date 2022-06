Jugendschutz und Legalisierung – Soll man Cannabis erst ab 25 Jahren erlauben? Das Gehirn ist mit 18 Jahren nicht ausgereift. Deshalb fordert ein deutscher Psychiater bei der Hanflegalisierung ein viel höheres Mindestalter. Was sagen Schweizer Experten? Alexandra Bröhm

Bei 20-Jährigen in Zürich sind es 56 Prozent, die 2021 Cannabis konsumiert haben. Foto: Getty Images

Die Frage kam gegen Schluss der Veranstaltung. «Herr Doktor Braus», sagte ein Teilnehmer des Kongresses, «welches Alter würden Sie aus medizinischer Perspektive für die Legalisierung von Cannabis vorschlagen?» Dieter Braus, Professor für Psychiatrie und Neurowissenschaft im deutschen Wiesbaden, musste nicht lange überlegen. «25 Jahre», lautete seine Antwort, die in den Tagen nach der Veranstaltung für Schlagzeilen in Deutschland sorgte, wo die Legalisierungsdebatte gerade läuft – genauso wie in der Schweiz.