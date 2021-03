Pro und Kontra – Soll man Kinder an den Osterhasen glauben lassen? Schoggihasen und -eier haben wieder Hochkonjunktur. Viele Kinder glauben, der Osterhase habe ihr Nestchen mit den süssen Leckereien gefüllt. Diese Illusion aufrechterhalten, oder den Kleinen die Wahrheit erzählen, wer sich hinter dem Gabenspender wirklich versteckt? Martin Liebrich und Sharon Saameli

Der Osterhase – für Kinder der Superheld oder bloss Märchenfigur? Symbolfoto: Reto Schneider

Nein, sagt Martin Liebrich

Martin Liebrich, Redaktionsleiter Infos einblenden Martin Liebrich, Redaktionsleiter. Foto: Johanna Bossart

Magische Phase bei Kindern in Ehren. Aber weshalb sollte ich meinen Kindern erzählen, dass am Ostersonntagmorgen ein Hase mit einer Hutte auf dem Rücken kommt und Eier oder Schokoladehasen bringt? Zumal die genau gleichen Eier und Schokoladehasen vorher wochenlang beim Grossverteiler des Vertrauens und in jeder Konditorei zu bestaunen waren? Und die Kinder sie vielleicht sogar im Zwischenlager im Keller entdeckt haben?

Wenn Kinder in einem Bereich besser sind als Erwachsene, dann wohl im Beobachten. Bei meinen Kindern vor allem: im Beobachten von Süssigkeiten. Fragen bezüglich Osterhasen-Nestern in Lebensmittelläden und des angeblichen Osterhasen, der alles nach Hause liefert, wären programmiert. Und Papa müsste sich in allerlei Ausreden und abenteuerliche Erklärungen flüchten. Um es einmal nett auszudrücken und das Wort «Lügengeschichten» zu vermeiden.