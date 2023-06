Historisch gesehen gute Chancen

Abstimmungs-Vorlagen, die den gemeinnützigen Wohnungsbau fördern, sind in den letzten Jahren stets auf breite Zustimmung gestossen in der Stadt Zürich. So sagten 2015 fast zwei Drittel Ja zur städtischen Siedlung Hornbach im Seefeld. 2011 unterstützten gut drei Viertel der Zürcherinnen und Zürcher das Drittelsziel. Dieses besagt, dass ein Drittel aller Wohnungen in der Stadt Zürich gemeinnützig sein sollen. Momentan liegt dieser Anteil deutlich unter 30 Prozent.

Für ein Ja zu den Wohnraumfonds-Vorlagen werben SP, Grüne, GLP und AL. Auch der Stadtrat ist dafür. SVP, FDP, Die Mitte und EVP lehnen die Vorlage ab.