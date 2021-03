Pro und Kontra – Sollen Hausaufgaben abgeschafft werden? Die Gemeinde Opfikon will ihren Schülerinnen und Schülern keine Hausaufgaben mehr geben. Dadurch soll die Familie mehr Zeit füreinander haben. Ein Redaktor und eine Redaktorin dieser Zeitung sind sich über das Thema uneins. Renato Cecchet

Ohne Hausaufgaben soll mehr Zeit für die Familie bleiben. Foto: Sabina Bobst

Ja, sagt Astrit Abazi

Schule ohne Hausaufgaben – klingt verrückt, oder? Selbst für mich sind diese zwei Sachen seit eh und je eng miteinander verknüpft. Es gehört nun einmal dazu, dass man nach sechs bis sieben Lektionen Schule nochmals etwas für die Schule macht. Und doch entscheiden sich immer mehr Gemeinden, sich von diesem Modell loszulösen.

Im Kanton Zürich war bisher der folgende Richtwert gängig: Pro Schuljahr sind es zehn Minuten Hausaufgaben pro Tag. In der sechsten Klasse also eine ganze Stunde. Je nach Schülerin oder Schüler kann das aber sehr unterschiedlich aussehen. Das Homeschooling während des ersten Lockdown hat wieder bestätigt und noch deutlicher aufgezeigt, was die Schulen bereits wussten: Vielen Kindern fehlen zu Hause entweder die Mittel oder die nötige Unterstützung, um Hausaufgaben zuverlässig zu machen. Wer in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen ist, weiss auch, dass ein eigener Arbeitsplatz keine Selbstverständlichkeit, sondern ein Privileg ist. Ich konnte mich in dieser Hinsicht glücklich schätzen, empfand die Hausaufgaben allerdings als ziemlich lästig. Für Matheaufgaben brauchte ich meist nur halb so lang wie meine Gspäändli und hatte dementsprechend auch mehr Freizeit. Ist das fair?