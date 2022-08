Faktencheck zum Lehrkräftemangel – Sollen Lehrerinnen und Lehrer mehr arbeiten? Aus der Politik kommt die Forderung nach Mindestpensen. Doch wäre das Problem des Fachkräftemangels tatsächlich gelöst, wenn Lehrpersonen aufstocken würden? Wir prüfen diese Behauptung im Faktencheck. Alessandra Paone

Dank Notmassnahmen konnten an vielen Schweizer Schulen pünktlich zum Schulstart die meisten offene Stellen besetzt werden. Das Problem des Lehrkräftemangels ist damit aber nicht gelöst. Foto: Peter Schneider (Keystone)

So krass wie in diesem Jahr war der Fachkräftemangel an Schulen noch nie. Kurz vor den Sommerferien waren schweizweit noch mehrere Hundert Stellen unbesetzt. Inzwischen konnten einige Löcher mit Aushilfen, Studierenden, pensionierten Lehrkräften oder Klassenhilfen gestopft werden. Das Problem ist damit aber längst nicht behoben. Der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) fordert statt Schnellschüssen eine langfristige Planung, zeitgemässe Anstellungsbedingungen, Unterstützung von Anfängerinnen und Anfängern und eine Steigerung des Prestiges des Lehrerberufs.