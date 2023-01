Die Piste 28 am Flughafen soll verlängert werden – ebenso die Piste 32. Oder doch nicht? Foto: Francisco Carrascosa

Ja Roman Schmid, Kantonsrat (SVP) und Stadtpräsident Opfikon

Seit ich klein bin und denken kann, starten Flugzeuge vom Flughafen Zürich-Kloten über unser Haus oder landen so, dass wir ihnen vom Balkon in 750 Meter Entfernung zuschauen können. Was sich in all den Jahren geändert hat: Früher donnerten DC8, DC10 und Jumbojets über meinen Sandkasten, heute sind dies A380 oder die Dreamliner von Boeing. Der Unterschied bei den Lärm- und sonstigen Emissionswerten ist frappant und lässt mich positiv in die Zukunft blicken.