Geldblog: Gefahr einer Immobilienblase – Sollte man jetzt seine Immobilie verkaufen? Unser Geldberater sagt, warum Immobilien auch weiterhin eine attraktive Anlageklasse bleiben. Martin Spieler

Aussteigen, wenns am besten ist? Eine erneute Finanzkrise würde Hausbesitzer empfindlich treffen. Illustration: Christina Baeriswyl

Bei den Immobilien scheint sich gerade die nächste grosse Blase zu bilden. In den USA sind die Preise wieder stark gestiegen und auch bei uns sind sie hoch. Da braucht es wenig und der Markt bricht ein und wir haben die nächste Finanzkrise. Müsste man jetzt nicht seine Immobilie verkaufen? Leserfrage von V.T.

Nein. Ich bin nicht so pessimistisch für den Immobilienmarkt, wie Sie es in Ihrer Frage beschrieben haben. Grundsätzlich sind Immobilienmärkte lokal. Der US-Markt funktioniert anders als der Schweizer Markt. Der Häusermarkt in den USA ist stark spekulativ getrieben. Bei uns hingegen sehe ich bislang jedenfalls keine spekulativen Tendenzen am Immobilienmarkt.