Drohende Stromlücke – Sommaruga geht in die Gegenoffensive Der Bundesrat muss von allen Seiten Kritik einstecken, weil es schon 2025 zu einem Blackout kommen könnte. Die Energieministerin wehrt sich jetzt. Von neuen AKW will sie nichts wissen. Adrian Schmid

Simonetta Sommaruga will der drohenden Stromlücke mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien entgegentreten. Dazu gehören auch solarthermische Kraftwerke wie hier in der Nähe von Genf. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Alle erheben Vorwürfe – jetzt auch die Grünen: «Der Bundesrat hat geschlafen und seine Verantwortung nicht wahrgenommen», sagt Nationalrat Bastien Girod. Denn gemäss einer neuen Studie droht der Schweiz im schlimmsten Fall schon 2025 ein tagelanger Blackout. Girod bemängelt, dass die Szenarien der vom Volk bestätigten Energiestrategie bezüglich Stromimporten aus der EU «zu optimistisch» waren und der Ausbau der erneuerbaren Energien in der Schweiz «unterschätzt und vernachlässigt» worden sei.

Kritik an der Energiestrategie gabs schon vor einer Woche von Economiesuisse-Präsident Christoph Mäder, der dann gleich den Atomausstieg infrage stellte. SVP-Chef Marco Chiesa rief am Samstag an der Delegiertenversammlung Energieministerin Simonetta Sommaruga auf, die «rosarot-grüne Brille» abzulegen und ihren Job zu machen. Auch Mitte-Präsident Gerhard Pfister sagte am Freitag in der «Arena» des Schweizer Fernsehens, Sommaruga müsse jetzt erwachen.