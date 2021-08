«Politisch unsensibel» – Sommaruga und Maurer massregelten Swiss-Spitze für Bonizahlungen Die Airline-Chefs verzichteten 2020 trotz Staatsrettung nicht auf die Zusatzzahlungen, obwohl sie dem Bundesrat Zurückhaltung zugesichert hatten. Das stiess diesem sauer auf. Konrad Staehelin

« Irritation »: Finanzminister Maurer und Verkehrsministerin Sommaruga. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Eigentlich war die Stimmung zwischen der Swiss und der Eidgenossenschaft im vergangenen Jahr gut. Der Bund rettete die Fluggesellschaft mit einer 85-Prozent-Garantie für einen 1,5 Milliarden Franken schweren Bankenkredit durch die Corona-Krise. Die Verhandlungen über die Modalitäten waren laut Beteiligten hart, aber fair gewesen.

Unter anderem bedankte sich die Swiss am 8. Mai 2020 in einem Brief an die Verkehrsministerin und damalige Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga. Das Parlament hatte gerade die Rettung in Form einer Kreditgarantie über 1,275 Milliarden Franken durchgewinkt. «Wir haben den offenen und konstruktiven Dialog mit Ihnen und den weiteren Vertretern der Schweizerischen Eidgenossenschaft in diesem Prozess sehr geschätzt», heisst es im Brief.