Abkühlung nötig – Sommer 2022 sorgt für Rekorde bei den Badis Die Unterländer Badibetreiber haben allen Grund zur Freude. Obschon viele Familien in den Sommerferien verreist sind, verzeichnen die Freibäder rekordhohe Eintritte. Anna Bérard

Die rekordhohen Temperaturen diesen Sommer bescherten den Badis rekordhohe Besucherzahlen. Im Bild sucht eine Familie Abkühlung in der Badi Wallisellen. Foto: Balz Murer

Der Sommer 2022 war der zweitwärmste seit Messbeginn 1864, was die Menschen im Unterland in Scharen in die Badis zog. Gleich mehrere Freibäder berichten von Besucherrekorden. Obschon nach den beiden Corona-Jahren viele Familien Ferien im Ausland verbrachten, herrschte in den Badis den ganzen Sommer über Hochbetrieb. Wer jetzt nochmals unter freiem Himmel baden will, muss sich sputen. Die Saison ist vielerorts fertig. Zeit also für eine Bilanz zum aussergewöhnlichen Badesommer 2022.