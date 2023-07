Parteien – Sommerfest als Ort des Austausches und der Vernetzung Am 8. Juli fand das alljährliche Sommerfest der SVP Bülach diesmal auf dem Hof von Stadträtin Andrea Spycher statt. Sven Zimmerli, Fraktionspräsident SVP Bülach

Das Fest lockte zahlreiche Mitglieder, Sympathisanten und Interessierte an, um gemeinsam einen geselligen Tag zu verbringen. Unter den Gästen befanden sich auch die Bülacher Kantonsrätin und Nationalratskandidatin Romaine Rogenmoser und Alfred Heer, Nationalrat der SVP.

Neue Initiative vorgestellt

Nationalrat Alfred Heer betonte in seiner Ansprache die Wichtigkeit der SVP für die Schweizer Politik und appellierte an die Anwesenden, sich weiterhin für die Werte und Ziele der Partei einzusetzen. Romaine Rogenmoser nutzte die Gelegenheit, auf die neu lancierte SVP-Nachhaltigkeits-Initiative hinzuweisen. Die Initiative verlangt die Begrenzung der Zuwanderung. Es kommen aktuell zu viele und die falschen Zuwanderer, was immer mehr negative Auswirkungen zur Folge hat.

Die Stimmung war ausgelassen und fröhlich. Die Besucher nutzten die Gelegenheit, um sich mit anderen Parteimitgliedern und politisch Interessierten auszutauschen. Es wurden angeregte Diskussionen geführt und neue Kontakte geknüpft. Das Sommerfest bot somit nicht nur die Möglichkeit, die SVP und ihre Politik besser kennenzulernen, sondern auch ein Ort des Austausches und der Vernetzung zu sein. Natürlich kam auch der Spass nicht zu kurz – beim Beilwerfen konnten die Anwesenden ihre Treffsicherheit beweisen.

