Strafverfahren wegen Indiskretionen – Sonderermittler stürzt sich auf Corona-Lecks Peter Marti sollte gegen Verdächtige aus der Bundesanwaltschaft vorgehen. Er fand keine – und macht doch weiter. Nun kommt es zum Justiz-Showdown mit prominenten Beteiligten. Thomas Knellwolf

Der Sonderermittler Peter Marti geht auf umstrittener Rechtsgrundlage gegen Alain Bersets Vertrauten Peter Lauener (hier mit Rucksack) vor. Der ehemalige Kommunikationschef bestreitet die Vorwürfe. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Neun Bundesordner an Beweismitteln und anderen Unterlagen hat Peter Marti bisher zusammengetragen. Das gab der ausserordentliche Staatsanwalt des Bundes kürzlich preis. Diese neun Ordner, so sagte er auf Anfrage, stünden allerdings nicht bei ihm daheim in Winterthur. Von dort aus führt der pensionierte Zürcher Oberrichter Marti jene Ermittlungen, die im Bundeshaus für einigen Wirbel sorgen.