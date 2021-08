Tücken des Schulsystems – Sonderschulquote in Zürich steigt weiter Die Zahl der Sonderschülerinnen und -schüler hat letztes Jahr erneut zugenommen. Der Kanton kündigt Gegenmassnahmen an. Martin Huber

Schulkinder im Pädagogischen Zentrum Pestalozzihaus in Räterschen. Foto: Madeleine Schoder

Diese Entwicklung macht der Zürcher Volksschule Sorgen: Innert 15 Jahren hat sich die Zahl der Sonderschülerinnen und -schüler im Kanton Zürich von 3000 auf über 6000 verdoppelt. 4 Prozent aller Kinder hatten 2019 einen Sonderschulstatus – obwohl der Kanton einen Grenzwert von 3,5 Prozent festgelegt hat. Jetzt zeigt sich: Im vergangenen Jahr ist die Sonderschulungsquote nochmals angestiegen, von 4 auf 4,2 Prozent, von 6169 auf 6584 Kinder.

Allerdings kann aus der steigenden Quote nicht geschlossen werden, dass es im Kanton Zürich immer mehr Schulkinder mit einer Beeinträchtigung gibt. Denn die Quote der separierten Sonderschulung ist mit 1,9 Prozent konstant geblieben, wie Volksschulamtschefin Myriam Ziegler auf Anfrage erklärt. Dagegen stieg die Quote der integrierten Sonderschulung wie in den vergangenen Jahren weiter an.