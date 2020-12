Bauplanung in Bülach – Sonnenhof-Areal wird in eine neue Zukunft geführt Die Terresta Immobilien und Verwaltungs AG lanciert einen städtebaulichen Studienauftrag für die Neugestaltung des Areals Sonnenhof im Zentrum Bülachs. Nebst Einkaufsmöglichkeiten sollen auch Wohnungen sowie Kultur- und Begegnungsräume entstehen. Barbara Stotz Würgler

Die Bülacher Stadtplanerin Nicole Zweifel und Matthias Meier, Projektleiter und Kommunikationsverantwortlicher von der Terresta AG, gaben Einblick darüber, wie das Sonnenhof-Areal neu gestaltet werden soll. Foto: Francisco Carrascosa

Es befindet sich an zentraler Lage, ist jedoch mit Baujahr 1973 nicht mehr zeitgemäss: das Einkaufszentrum Sonnenhof in Bülach. Die Infrastruktur ist sanierungsbedürftig, und die Ladenarchitektur entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an den Detailhandel. Dabei ist die Lage einmalig: «Der Sonnenhof hat eine hohe Präsenz im Stadtgefüge», umschreibt es Nicole Zweifel, Leiterin der Stadtplanung von Bülach. Im vergangenen Januar gab der Stadtrat zudem bekannt, dass er hier sein neues Kultur- und Begegnungszentrum realisieren möchte.

Das 12'000 Quadratmeter grosse Grundstück gehört der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG). Diese wurde einst vom Winterthurer Immobilienbesitzer und Kunstsammler Bruno Stefanini gegründet. Im Auftrag der Grundeigentümerin verwaltet und bewirtschaftet die Terresta Immobilien und Verwaltungs AG das Einkaufszentrum Sonnenhof. Die Idee eines Kultur- und Begegnungszentrums kam dort auf Anhieb gut an: «Wir sind verantwortungsbewusste Investoren und haben nicht eine maximale Rendite als oberstes Ziel», erklärt Matthias Meier, Leiter Kommunikation und Marketing bei Terresta.