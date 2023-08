Aus zwei mach eins: Die Credit Suisse geht in der UBS auf. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Am Freitag wurde bekannt, dass die UBS per sofort auf die Milliarden-Garantien verzichtet, die ihr der Bund für die Übernahme der CS gewährt hat. Das ist eine gute Nachricht, das ist eine erstaunliche Nachricht. Gewiss, der Untergang der Credit Suisse bleibt eine vermeidbare Tragödie – und sicher wäre es besser gewesen, der Staat hätte schon im Herbst 2022 eingegriffen, womöglich wäre dann eine Rettung der Bank noch denkbar gewesen, und doch erscheint das, was dann im Februar um fünf vor zwölf vollzogen wurde, als die beste Option unter den schlechtesten, die sich geboten hatten.