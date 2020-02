Der Schiedsrichter, der das Land wechselte

Die häufigste an ihn gestellte Frage: «Warum tust du dir das an?» Die zweithäufigste: «Was ist dein schlimmstes Erlebnis?» Eine dritte schiebt er gleich nach: «Was ist dein bestes Erlebnis? Doch das fragt man nur die Spieler, nicht uns.» Willkommen in der Welt der Schiedsrichter, willkommen bei Andreas Koch, dem 38-jährigen Zürcher Oberländer. Was ihn derzeit zur besonderen Spezies unter den Schweizer Referees macht, ist, dass er diese Saison ausschliesslich in Deutschlands zwei höchsten Ligen pfeift. In der Schweiz will er dies nicht mehr tun.

Das Publikum warf alles mögliche auf das Eis

Und das hat, wie Koch erläutert, seinen Ursprung in der zweithäufigsten Frage. Nach dem schlimmsten Erlebnis wollte er sich verändern. Es geschah 2012 in Ambri. Koch gab wenige Sekunden vor Schluss ein umstrittenes Tor für die Gastmannschaft, es war der 3:2-Siegtreffer. Danach stand er 15 Minuten lang machtlos auf dem Spielfeld – eine Viertelstunde als Ewigkeit, in der das aufgebrachte Publikum alles, was es in die Hand bekam, aufs Eis warf. Sogar eine Mülltonne kam in hohem Bogen geflogen. Koch erinnert sich gut: «Vor meinem geistigen Auge lief bereits der Film über meine Schiedsrichterkarriere. Ich dachte: Okay, das wars.»

Es ging aber weiter, mittlerweile nimmt Koch den «Mülleimer-Abend von Ambri» mit Humor: «Als Schiri gewinnst du ja nie etwas. Ich aber habe meinen ‹Kübel› erhalten.» Und eben: Es war der Tag, an dem Koch sich vornahm, etwas zu ändern. Dazu muss man wissen: Er ist anders als viele Refs. Extrovertierter, sehr offen kommunizierend. Der Mitinhaber einer kleinen Marketingagentur exponiert sich zudem mit seinem Zweitnamen «Die Pfeife», unter dem er sich für Vorträge zu Führungsthemen buchen lässt.

Typisch Koch: Als ihm letzte Saison zu Beginn ein Fehler bei einer neuen Regel unterlief, der für viel Verwirrung sorgte, wollte er gleich am Tag danach via ­Medien Stellung zum Fauxpas nehmen, obwohl das kein üblicher Vorgang ist für Schiedsrichter. «Ich will Mensch sein. Dazu gehört für mich Offenheit, Kommunikation», sagt Koch. Seine extrem offene Art kam in der Schweiz nicht nur gut an, machte ihn für seine Chefs nicht immer zu einem einfach zu führenden Angestellten.

«Ich fühle mich erstmals in meiner Karriere frei und wohl. Ich kann ich selbst sein, und es kommt gut an.»Andreas Koch, Eishockey-Schiedsrichter

Was Koch heute zu jener Zeit rund um das Ambri-Erlebnis sagt: «Ich habe in Vergangenheit unglaublich viele Fehler gemacht. Mein Hauptfehler war, es stets allen recht machen zu wollen. Das wollte ich ändern.» Sieben Jahre trug er diese Gedanken mit sich, sprach viel mit Spezialisten für Stresssituationen, Ärzten, gar Kampfpiloten. Ende letzter Saison kam er dennoch zum Schluss, dass er nicht mehr weitermachen mochte. Wohl auch, weil er fürs NLA-Playoff nicht aufgeboten wurde.

Und plötzlich kam die Chance in Deutschland

Aus dem Rücktritt wurde dennoch nichts. Es ergab sich eine Chance, in der DEL einzuspringen. Er schwärmte sofort über die offene Art in Deutschland: «Ich fühle mich erstmals in meiner Karriere frei und wohl. Ich kann ich selbst sein, und es kommt gut an.» Es blieb nicht beim Aushelfen, er wurde immer wieder aufgeboten, nahm die Strapazen auf sich. «Ich weiss, aus typisch Schweizer Optik macht der Wechsel keinen Sinn», sagt Koch und zählt auf, was er alles zu hören bekam: «Spielniveau und Bezahlung sind schlechter, es sind andere Regeln und dann die ganze Reiserei.»

Koch erhält 400 Euro pro Spiel, zudem wird der billigste Reiseweg mit der Bahn vergütet. Nimmt er bei weit entfernten Spielorten wie Bremerhaven das Flugzeug, zahlt er die Differenz selbst. «Alles in allem verdiene ich kein Geld damit», sagt Koch. «Aber darum gehts nicht.» Worum dann? «Nur um die Passion. Als Ref lerne ich so vieles, was ich in anderen Lebensbereichen anwenden kann. Das ist mehr wert als jeder Euro, den ich hier bekomme.» Darum beantwortet er die an Schiedsrichter offenbar nie gestellte Frage nach dem schönsten Erlebnis so: «In einem vollen Stadion auf dem Eis stehen. Einen Spieler sehen, der einen Meter vor dir einen coolen Trick macht.»

Ein Abenteuer sei das, mit offenem Ausgang. Gibt es auch im Playoff Einsätze? «Das erfahre ich erst kurzfristig.» Gibt es eine nächste DEL-Saison für ihn? «Das weiss ich nicht.» Er werde auch mit der Familie Bilanz ziehen, er hat die Ehefrau und die vier Kinder zuletzt seltener gesehen. Wichtig sei ihm aber, den Schritt überhaupt gewagt zu haben. Darum lautet Kochs Botschaft, die er auch in Vorträgen platziert: «Spring über deinen Schatten, mach auch Verrücktes. Denn die Menschen bereuen am Ende ihres Leben meistens das, was sie eben nicht machten.»

