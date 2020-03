Der Schweiz droht ein Zügelchaos

Unbeschwert ist die junge Frau aus dem Kanton Zürich nach Spanien verreist. Kurz Sonne tanken vor dem grossen Packen, dem Umzug in eine neue Bleibe. Alles ist organisiert: Eine Familie wird am 1. April in ihre alte Wohnung ziehen. Doch dann hebt das Coronavirus die Welt aus den Fugen: Sie muss in Quarantäne. An eine Rückreise in die Schweiz ist nicht zu denken. Trotzdem benötigen ihre Nachmieter die Wohnung zum vereinbarten Zeitpunkt.

Ende Monat steht der wichtigste Zügeltermin des Jahres an. «500'000 Haushalte ziehen jährlich in der Schweiz um», sagt Cipriano Alvarez vom Bundesamt für Wohnungswesen. Er geht davon aus, dass alleine Anfang April eine hohe fünfstellige Zahl an Wohnungen ihre Mieter wechseln.

Und genau das bereitet Michael Stucki angesichts der Corona-Krise Sorgen. Er ist für das operative Geschäft des Immobiliendienstleisters Privera AG zuständig, der schweizweit rund 30'000 Wohnungen verwaltet: «Ende März drohen im ganzen Land prekäre Zustände.» Denn: «Die aktuelle Situation macht es schwierig, dass Ausziehende ihre Wohnung fristgerecht verlassen und die neuen Mieter wie vereinbart einziehen.»

Stucki sind zig Fälle bekannt, bei denen die Übergabe nicht wie geplant stattfinden kann. Da ist der Deutsche aus dem Kanton Luzern, der seine Wohnung gekündigt hat und in die USA auswandert, dort derzeit aber nicht einreisen darf. Der Corona-Positive aus dem Aargau, der kürzlich in eine neue Bleibe hätte ziehen sollen. Oder der Berner, dessen Zügelunternehmen den Termin abgesagt hat und der in der aktuellen Situation keine Bekannten fürs Anpacken gewinnen konnte. «Für all diese Fälle suchen wir individuelle Lösungen und bieten falls nötig leer stehende Wohnungen als Überbrückung an», sagt Stucki.

Die Wohnungsschlüssel werden desinfiziert

Um zu verhindern, dass Menschen Anfang April «gar ganz ohne Zuhause dastehen», hat Privera das Vorgehen bei Wohnungsübergaben neu geregelt. «Wir halten uns dabei sehr konsequent an die Verhaltens- und Hygienevorgaben des Bundes», betont Stucki. Neuerdings treffen sich etwa die alten und die neuen Mieter im Freien mit dem Mitarbeiter der Verwaltung. Nur dieser betritt die Wohnung und nimmt sie alleine ab. Der neue Mieter meldet Privera seine Beanstandungen anschliessend innert zwei Wochen.

Bei der Verwaltung Livit, die 68'000 Wohnungen bewirtschaftet, melden sich ebenfalls viele besorgte Mieter. «Sie sind unsicher, ob der Umzug stattfinden kann», sagt eine Livit-Sprecherin. Nicht nur wegen der Vorgaben des Bundes, sondern auch, weil ihnen die Unterstützung am Umzugstag fehle. Ähnlich wie Privera hat Livit das Übergabeprozedere angepasst. Ab sofort werden beispielsweise die Schlüssel desinfiziert, bevor sie die Hand wechseln.

Die Situation in der Schweiz ist aber nicht einheitlich geregelt. Denn anders als Privera oder Livit sind einige Vermieter und Verwaltungen nicht gewillt, Ende März Umzüge zuzulassen. Das beobachtet Marcel Hug, Geschäftsführer des Schweizerischen Verbands der Immobilienwirtschaft: «Während grössere Verwaltungsfirmen sich dafür aussprechen, sind vor allem kleinere dagegen», sagt er und warnt vor einem «Flickenteppich». «Das Potenzial für Ärger und Streitigkeiten ist riesig.» Deshalb wird der Verband nun beim Bundesrat vorstellig. «Wir fordern, dass das Notrecht die Situation regelt», sagt er. Dabei spiele keine Rolle, ob der Bundesrat die Umzüge verbiete oder «unter allen Umständen» erzwinge. «Unabdingbar ist aber eine einheitliche Lösung.»

Auch der Mieterverband verlangt Klarheit: «Sehr viele Anfragen erreichen zurzeit unsere Beratungsstellen wegen des Zügeltermins», sagt eine Sprecherin. Die Anrufer seien teils «sehr aufgelöst», weil die Situation derart unklar sei.

Die junge Zürcherin, die in Spanien festsitzt, wird den Schlüssel ihrer Wohnung jedenfalls der Privera zustellen, damit ihre Nachmieter einziehen können. «Wir werden ihre Habe bis zu ihrer Rückkehr in einem Raum einlagern», sagt Stucki.



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App