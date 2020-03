Die Spätzünder im Bundesrat

Wo sind Guy Parmelin und Ueli Maurer? Der Wirtschafts- und der Finanzminister tauchten vorübergehend unter, als die Schweiz in die grösste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten schlitterte. Ihre Amtskollegen in Deutschland nahmen derweil schon vor Tagen die «Bazooka» hervor, wie es der dortige Finanzminister Olaf Scholz bei der Präsentation des Hilfsprogramms von 500 Milliarden Euro ausdrückte. Doch dann meldeten sich am Freitag auch die beiden SVP-Bundesräte zurück – gleich mit dem grössten Hilfspaket der Schweizer Geschichte.

Parmelin und Maurer brauchten eine Weile, um in den Corona-Krisenmodus zu wechseln. Die Schnürung des 40-Milliarden-­Pakets verlief entsprechend harzig. Die ersten 10 Milliarden Franken, die der Bundesrat vor einer Woche beschloss, kamen erst auf Druck des Innnendepartements zustande. Der erste Vorschlag von Wirtschaftsminister Parmelin sei völlig substanzlos gewesen, heisst es aus bundesratsnahen Kreisen.

Parmelin trat zwar vor den Medien auf, als die beiden Tranchen des Hilfspakets verkündet wurden. Dazwischen, als der Bundesrat ­Anfang Woche den Notstand ausrief, fehlte er jedoch. Und seine Chefbeamtin liess vieles offen. Sofort stieg der öffentliche Druck.

«Tun Sie was, Herr Parmelin», fordern Politikerinnen

Die vier Nationalräte Jacqueline Badran (SP), Thomas Burgherr (SVP), Marcel Dobler (FDP), und Leo Müller (CVP) schrieben Parmelin einen offenen Brief. Sie forderten darin, dass Einzel- und Kleinunternehmen mehr wirtschaftliche Hilfe erhalten. «Tun Sie was, Herr Parmelin», baten die Grünen und starteten eine Petition, damit kleine Unternehmen und Selbstständige gestützt werden. Der Gewerbeverband forderte Support nach dem Prinzip «KMU first». Ein «wichtiges Anliegen aus Graubünden» deponierte FDP-Ständerat Martin Schmid per E-Mail bei Parmelin – mit der Bitte, das Instrument der Kurzarbeit auszuweiten, da sich die finanzielle Lage für viele Betriebe «dramatisch schnell» verschlechtere.

Getrieben von dieser Welle, begann das Wirtschaftsdepartement, seine Bemühungen zu intensivieren. Das Hilfspaket wurde laufend aufgestockt, von 10 auf über 40?Milliarden Franken. Die Sozialpartner wurden involviert. Am Ende habe sich sogar Finanzminister Maurer dafür starkgemacht, mehr Geld zur Verfügung zu stellen, heisst es aus dem Bundeshaus. Zu Beginn der Corona-Krise war Maurer im Bundesrat noch als Bremser in Erscheinung getreten.

CVP-Nationalrat Leo Müller zeigt sich zufrieden mit dem Ergebnis: Der Staat habe in den Markt eingegriffen, deshalb müsse er jetzt auch Verantwortung übernehmen. «Die Verbote waren für Wirte, Coiffeusen oder Physiotherapeuten wie fristlose Entlassungen.» Der externe Druck sei nötig gewesen. «In Krisensituationen muss man hinstehen und sagen, was zu tun ist.»

Diskussionen über eine nationale Ausgangssperre

Im Wirtschaftsdepartement hat man eine andere Sichtweise. Parmelin habe keineswegs unter Druck gehandelt, sondern sei vorangegangen, heisst es aus dem Umfeld des Bundesrats. Die Kritik habe parteipolitische Motive.

Auch Parmelin verteidigt sich. Er sei seit der ersten Minute mit den Sozialpartnern, Kantonen und Branchen im Gespräch. «Wir arbeiten rund um die Uhr an konkreten und pragmatischen Lösungen», sagt er auf Anfrage. Nach der Schaffung des grössten Wirtschafts-Hilfspakets der Geschichte und der Deblockierung von Schutzmaterial in der EU verstehe er die Kritik nicht.

Eher defensiv verhielten sich die beiden SVP-Bundesräte aber auch diesen Freitag, als der Bundesrat über weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens sprach. Maurer und Parmelin wollten bei den Abstandsregeln für die Wirtschaft nicht ganz so weit gehen. Das Verteidigungsdepartement hat sich selbst eine Ausgangssperre vorstellen können. Innenminister Alain Berset bestätigt, dass der Bundesrat darüber diskutierte. Am Ende setzte sich in etwa der Kurs durch, den Berset beantragt hatte. Der Bundesrat glaubt, dass dieser Weg realistisch sei und von der Bevölkerung für längere Zeit mitgetragen würde. Berset wies auch darauf hin, dass die beschlossenen Massnahmen ungefähr dem entsprächen, was andere europäische Länder unter einer Ausgangssperre subsumierten. Für eine teilweise Rücknahme der Verhaltens­regeln war hingegen niemand.



