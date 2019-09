Die Tausendernote ist plötzlich weniger gefragt

Seit Anfang Jahr geht die Menge der Tausendernoten Monat für Monat zurück. Das ist ein neues Phänomen: Seit 1979 ist es noch nie vorgekommen, dass der Umlauf der Tausendernoten sechs aufeinanderfolgende Monate lang rückläufig war.

Die grösste Schweizer Banknote ist beim Publikum eigentlich sehr beliebt. Die Menge der im Umlauf befindlichen Tausendernoten ist nach der Finanzkrise 2008 emporgeschnellt und hat sich in nur zehn Jahren verdoppelt.

Doch die neuesten veröffentlichten Daten der Schweizerischen Nationalbank (SNB) zeigen eine Trendwende. Im Juni waren Tausendernoten im Wert von 46,36 Milliarden Franken im Umlauf, das sind 1,8 Milliarden oder 3,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Dass die Menge der Tausendernoten im Jahresvergleich zurückgeht, ist äusserst selten. Zuletzt war das im Dezember 2004 der Fall. Aktuell waren jedoch seit Oktober 2018 in jedem einzelnen Monat weniger Tausendernoten im Umlauf als im gleichen Monat des Vorjahres. Man muss bis 1989/90 zurückgehen, um eine so lange Phase negativer Jahreswachstumsraten zu finden.

Der 1000er ist die wertvollste gängige Banknote der Welt – ein ideales Wertaufbewahrungsmittel für alle, die einen Teil ihres Vermögens in Sicherheit und Anonymität halten wollen. Der Anteil der Tausendernoten, die nicht für Zahlungszwecke, sondern zur Wertaufbewahrung gehalten werden, hat stark zugenommen, wie Forscher feststellen.

Mit der Einführung des Euro und nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 stieg der Anteil der Hortung auf über 60 Prozent, seit der Finanz- und Eurokrise sogar auf 73 Prozent. Der 1000er ist auch das Mittel der Wahl für Steuerhinterzieher, wie Studien nachgewiesen haben.

Die Grosswetterlage an den Finanzmärkten müsste die Nachfrage nach Tausendernoten zusätzlich stimulieren. Seit Wochen wird über Zinssenkungen der Zentralbanken spekuliert. Die Europäische Zentralbank könnte den Zins von derzeit –0,4 Prozent bald weiter in den negativen Bereich senken. In diesem Fall müsste die SNB wohl nachziehen und den Zins von –0,75 Prozent ebenfalls weiter senken, um einer Aufwertung des Frankens entgegenzuwirken.

Mit Bargeldhortung die Negativzinsen umgehen

Kunden mit grossen Cash-Positionen werden von einzelnen Banken bereits mit Negativzinsen belastet. Mit dem Umtausch in Bar­geld lässt sich die­ser Straf­zins um­ge­hen. Das kleins­te Schliess­fa­ch kostet je nach Bank zwi­schen 60 und 200 Franken pro Jahr, wie der Vergleichsdienst Moneyland.ch ermittelt hat. Bei der UBS erhält man für 100 Franken pro Jahr ein Fach von 5,25 Litern – Platz für etwa 4,7 Millionen Franken in Tausendernoten.

Weil die Bargeldhaltung die Wirkung der Negativzinsen schmälert und damit die Geldpolitik der Nationalbank beeinträchtigt, liegt der Verdacht nahe, die Nationalbank selber könnte für die Trendwende verantwortlich sein. Wollte sie die Bar­geld­hal­tung er­schwe­ren oder ver­teu­ern, wäre die Rationierung der Tausendernote eine ein­fache Mass­nah­me mit ge­ringen Ne­ben­wir­kun­gen.

Doch die SNB dementiert: «Die Nationalbank gibt Banknoten nach den Bedürfnissen des Zahlungsverkehrs aus. Dabei befriedigt sie die gesamte Nachfrage nach Banknoten», hält sie in einer Stellungnahme fest. Und: «Die Praxis der Notenausgabe hat sich in letzter Zeit nicht verändert.»

Angefragte Banken bestätigen dies im Wesentlichen. Für den Bargeldbedarf der Kunden erhalten sie die nachgefragten Mengen in allen gewünschten Notenstückelungen. Allerdings weist die Stellungnahme der Nationalbank auf eine wichtige Einschränkung hin: Sie befriedigt die Nachfrage nur «nach den Bedürfnissen des Zahlungsverkehrs». Die Einlagerung von Tausendernoten zur Umgehung der Negativzinsen gehört nicht dazu. Die Nationalbank überwacht den Umfang der Bargeldbezüge und -ablieferungen und verlangt Erklärungen bei auffälligen Abweichungen zur Vergangenheit. Für Bargeldbezüge in sehr grossem Umfang mit der Absicht der Einlagerung und damit der Umgehung der Negativzinsen bietet die Nationalbank nicht Hand.

Aber diese Praxis gilt seit Einführung der Negativzinsen und hat sich in letzter Zeit nicht verändert, wie Bankenvertreter bestätigen. Das Verhalten der Nationalbank erklärt die Trendwende bei der Tausendernote also nicht.

Die Nachfrage nach Banknoten wird auch durch die gestaffelte Lancierung der neuen Banknotenserie beeinflusst. Am kommenden Dienstag präsentiert die Nationalbank mit dem Hunderter die letzte neue Note. Die SNB geht denn auch davon aus, dass die Tausendernote zum Teil durch die 200er-­Note ersetzt wurde. Tatsächlich hat deren Umlauf seit der Ausgabe im neuen Design im August 2018 stark zugenommen. Die Nachfrage steigt nach der Lancierung einer neuen Note oft an. Nicht so beim Tausender: Der Rückgang setzte sich nach der Lancierung im März auch im April, Mai und Juni weiter fort.

Möglicherweise zieht die Nachfrage nach Tausendernoten wieder an, wenn die Negativzinsen verschärft werden. Sicher ist das jedoch nicht. Der US-Ökonom Joshua R. Hendrickson führt in einem dieser Tage veröffentlichten Arbeitspapier aus, dass die Grenze für Negativzinsen, bei deren Überschreiten Anleger zur Bargeldhaltung übergehen, deutlich niedriger sein könnte als bisher angenommen. Die Entscheidung zur Bargeldhaltung sei weniger abhängig von den Lagerkosten als vielmehr vom erwarteten zukünftigen Verlauf des Nominalzinssatzes.



