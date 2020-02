Ohne Viren gäbe es uns nicht

Viren, das sind doch unsere Feinde! Sie haben es nur darauf abgesehen, uns zu infizieren, krank zu machen und im schlimmsten Fall gar zu töten. Man denke etwa an das verheerende Ebola-Virus, das drei Viertel der Angesteckten umbringt, an das Influenza- oder Grippe-Virus, an dem jedes Jahr mehrere Hundert Menschen alleine in der Schweiz sterben, oder aktuell an das neue Coronavirus 2019-nCoV, das China und die halbe Welt in Aufruhr versetzt.

Gemach, gemach! Viren sind keineswegs nur Bösewichte. Es gibt auch solche, die uns durchaus wohlgesinnt sind. So schützen uns bestimmte Viren vor bakteriellen Infektionen, andere Viren unterstützen unser Immunsystem beim Kampf gegen böse Keime, und aufgepasst: Ohne Viren gäbe es uns Menschen vermutlich gar nicht, zumindest nicht in der aktuellen Version des Homo sapiens.

Der Reihe nach: Eine Klasse von Viren, die sogenannten Bakteriophagen oder schlicht Phagen, können Bakterien befallen und zerstören. Sie sind also quasi natürliche Antibiotika und helfen uns bei der Abwehr von potenziell krankmachenden Bakterien. Phagen findet man vor allem in den Schleimhäuten des Magen-Darm-Trakts, der Atemwege und der Fortpflanzungsorgane. Wie US-Forscher vor ein paar Jahren zeigen konnten, gehen die Phagen eine Symbiose ein mit unserem Immunsystem und unterstützen dieses bei der Abwehr von krankheitserregenden Bakterien.

Herpesviren helfen dem Körper im Kampf gegen gefährliche Keime

Schon länger versuchen Forscher, Phagen auch als Ersatz für Antibiotika zu entwickeln und einzusetzen, etwa gegen Infektionen mit Staphylokokken oder Salmonellen. Erst letztes Jahr gelang es britischen Ärzten, einer 17-Jährigen mit gentechnisch veränderten Phagen das Leben zu retten. Sie hatte sich bei einer Lungentransplantation mit antibiotikaresistenten Bakterien infiziert.

Viren helfen uns auch noch anders. So trainieren virale Infekte im Säuglings- und Kindesalter das noch unreife Immunsystem. Und später sorgen in unserem Körper schlummernde, aber keine Symptome verursachende Viren dafür, dass das Immunsystem auf Trab bleibt. Herpesviren zum Beispiel können uns möglicherweise so helfen, andere, potenziell gefährliche Keime, effektiv abzuwehren.

Der eindrücklichste Beweis, dass wir ohne Viren nicht leben könnten, findet sich in unserem Erbgut. Je nach Quelle – die Forschung steckt hier noch in den Anfängen – besteht das menschliche Genom bis zur Hälfte aus genetischen Überresten von Viren, die sich vor Millionen oder Hunderten von Millionen Jahren ins Erbgut eingenistet haben. Einige dieser viralen Gene haben im Laufe der Evolution auch Funktionen übernommen, die für unser Überleben wichtig sind. Die Grenze zwischen Viren und Menschen verschmilzt damit zusehends.

Ein besonderes Augenmerk gilt den sogenannten Retroviren, zu denen auch das Aids-Virus HIV zählt. Diese Viren müssen, um sich zu vermehren, ihr eigenes Erbgut in dasjenige der menschlichen Wirtszelle einschleusen. Im Laufe der Evolution ist es gelegentlich vorgekommen, dass ein Retrovirus sein Erb­material in eine menschliche Ei- oder Samenzelle integriert hat. Ab dem Moment wurden die viralen Gene dann von Generation zu Generation weitervererbt. Man spricht von endogenen Retroviren. Acht Prozent des menschlichen Erbguts stammen von solchen Viren. Und einige Gene der viralen Eindringlinge haben sich im Laufe der Zeit für uns nützlich, ja unentbehrlich gemacht. So produziert ein ursprünglich virales Gen das Eiweiss Syncytin. Dieses ist nur in der Plazenta aktiv und sorgt dafür, dass Gebärmutter und Mutterkuchen richtig fusionieren. Auch alle anderen Säugetiere besitzen Syncytin-Gene, was einige Forscher spekulieren lässt: Ohne die Retroviren gäbe es möglicherweise gar keine Säugetiere – und daher letztlich auch keine Menschen.



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App