Pannen, Sonderschichten, Rekorde: SRF dreht am Limit

Pannen passieren meistens im dümmsten Moment. So auch bei SRF. Weit über 1 Million Zuschauer sassen am Mittwoch um 19.30 Uhr vor dem Bildschirm und wollten sich auf den neuesten Stand zur Corona-Krise bringen. Doch anstatt die «Tagesschau» bekamen sie bloss eine rote Fläche zu sehen mit der Aufschrift: «Es folgt: Tagesschau.» Und das fünfeinhalb Minuten lang. Dann endlich ging es los. Aber nicht etwa mit der normalen «Tagesschau», sondern mit einer Wiederholung der Kurzausgabe von 18 Uhr.

Erst mit 16 Minuten Verspätung konnte Moderatorin Katja Stauber das Publikum mit den staatstragenden Worten begrüssen: «Es ist der Tag zwei, an dem unser Land auf Notbetrieb läuft.»

Die Störung habe nichts mit dem Virus zu tun gehabt, versicherten danach die Verantwortlichen, sondern mit einer fehlerhaften Tonanlage, die heruntergefahren und neu gestartet werden musste. Doch auch sonst ist bei SRF in diesen Tagen nichts normal. Die Einschaltquoten sind so hoch wie lange nicht mehr, zahlreiche Sondersendungen wurden kurzfristig eingeschoben, es wird viel improvisiert – und das mit einem Minimum an Personal vor Ort. Denn wie in den meisten Betrieben gilt derzeit auch bei SRF: Wer nicht unbedingt ins Büro muss, arbeitet von zu Hause aus.

Aussenreporter Tobias Bossard hält mit umhülltem Mikrofon am Teleskopstab die Sicherheitsvorschriften ein. Foto: Screenshot SRF

Die Gänge und die Kantine im Leutschenbach sind menschenleer, wie ein Augenschein am Dienstag zeigte. «Club»-Moderatorin Barbara Lüthi eilt nervös durch die Gänge. Sie müsse sich sogar selber schminken, weil die Leute der Maske nicht da seien, sagt sie. Ihre Talkshow kam dann auch ganz anders daher als üblich – so wie viele andere Sendungen auch.

Wie schafft es SRF durch die Krise? Wird es seinem Auftrag in Zeiten des Notstands gerecht? Eine Analyse in sechs Punkten.

1. Mit gutem Beispiel voran

Fast alle Medien sehen in diesen Tagen ihre Aufgabe auch darin, die Behörden bei ihrem Bestreben zu unterstützen, dass sich die Bevölkerung richtig verhält. Für SRF gilt dies in besonderem Masse. Direktorin Nathalie Wappler spricht auf Anfrage von einer «Vorbildfunktion» des öffentlichen Senders. Bei der Gesprächssendung «Club» waren die Gäste auf zwei Studios verteilt, um den Mindestabstand von zwei Metern einhalten zu können. Bei «Schawinski» wurde zwischen dem Moderator und Gast Christoph Blocher die Plexiglasscheibe aufgestellt. Und die Aussenreporter befestigen die mit Plastik verhüllten Mikrofone an lange Stangen, um den Gesprächspartnern nicht zu nahe zu kommen.

2. Das Mundschutz-Dilemma

Da hinter den Kulissen der Sicherheitsabstand nicht immer eingehalten werden kann, arbeiten einige Angestellte mit Mundschutz. Zum Beispiel die Maskenbildnerinnen und die Ton- und Kameraleute. Somit kommt es zur Situation, dass im SRF-Studio Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit verkünden muss, Masken nützten wenig – weil viel zu wenige verfügbar sind –, während hinter den Kulissen SRF-Mitarbeiter sie zum Schutz tragen. Mario Grossniklaus, Moderator der Corona-Sondersendungen, sagt: «Als ich die Kollegen mit Mundschutz im Studio gesehen habe, da spätestens habe ich begriffen: Die Lage ist wirklich ernst.»

Mario Grossniklaus ist als Moderator der Sondersendungen der Gewinner bei SRF. Foto: Screenshot SRF

3. Reden, reden, reden

Die Menschen dürsten nach Informationen – und sie haben ein riesiges Redebedürfnis. Daher liegt es nahe, dass auch bei SRF viel gesprochen wird. Nicht nur in den normalen Talk-Formaten wie «Club» oder «Arena», sondern auch in diversen Sondersendungen und bei «10 vor 10», wo Experten täglich Fragen beantworten. SRF leistet diesbezüglich hervorragende Arbeit. Es stehen stets kompetente Leute im Studio, obschon die Zahl der Pandemie-Fachleute in der Schweiz beschränkt ist und die wenigen entsprechend ausgelastet sind.

Die «Tagesschau» hatte eine nonvirale Panne. Foto: Screenshot SRF

4. Staatsorgan SRG

SRF ist gesetzlich dazu verpflichtet, in Notsituationen Botschaften des Bundesrats an die Bevölkerung zu verbreiten. Dies ist jetzt der Fall. Im Fernsehen wird jeweils ein Laufband eingeblendet mit der «Empfehlung des Bundesrats». Auf der Website srf.ch ist die amtliche Mitteilung auf schwarzem Hintergrund publiziert, wie eine Todesanzeige. Besonders dramatisch klingt der Aufruf im Radio jeweils vor den Nachrichten. Es hört sich an, als befänden wir uns im Krieg.

Die Botschaft des Bundesrates im Tonausschnitt. Quelle: SRF

Ist angesichts dessen noch genügend Distanz zum Staat da, um auch kritisch über Entscheide der Behörden zu berichten? Bei SRF beteuern alle, dass sie nicht beeinflusst würden, dass diese Mitteilungen des Bundesrats klar als solche gekennzeichnet seien. Chef­redaktor Tristan Brenn: «Wenn wir im Programm dazu appellieren, die Weisungen des Bundesrats einzuhalten, so geschieht dies allein aus einer journalistischen Verpflichtung heraus.» Auch für kritische Stimmen habe es Platz.

5. Gewinner und Verlierer

Die Krise kennt bei SRF einen klaren Gewinner: Mario Grossniklaus, der die Sondersendungen präsentiert. Im normalen Sendebetrieb ist der bärtige Moderator so unauffällig, dass man ihn auf der Strasse kaum erkennen würde, selbst wenn man sein Gesicht schon hundertmal im Fernsehen gesehen hat. Diese Unauffälligkeit erweist sich in der aktuellen Si­tuation als grosse Stärke: Grossniklaus strahlt im ganzen Chaos die nötige Ruhe aus, ist stets sachlich und kompetent.

Sein Einsatz erfolgte fast ohne Vorlaufzeit: Erst am Montag um 10.30 Uhr hat er an einer ausserordentlichen Sitzung erfahren, dass es am Abend eine Sondersendung geben wird. Seither steht er fast jeden Tag vor der Kamera, souverän und unaufgeregt. «In diesen Zeiten brauchen die Leute Halt – ein Angebot, dem sie vertrauen», sagt er.

Zu den Verlierern gehört Roger Schawinski. In diesen Tagen hätte seine Abschieds-Sause stattfinden sollen. Das geplante Fest wurde abgesagt, die Ausstrahlung des Dokumentarfilms über ihn verschoben. Für die letzte Sendung am Montag ist ein grosser Abschied geplant, der angesichts der Umstände kaum die erhoffte Beachtung finden wird.

Roger Schawinski befragte Christoph Blocher durch eine Plexiglasscheibe

6. Wie es weitergeht

Wie lange die Krise anhält, weiss niemand, entsprechend vage ist die Planung bei SRF. Sicherlich wird es am Montag und Dienstag nochmals eine Sondersendung geben. «Irgendwann stossen wir an Kapazitätsgrenzen – vor allem falls Leute von uns erkranken», sagt Chefredaktor Tristan Brenn. Stand Freitag, verzeichnet SRF unter den Mitarbeitern zwei Corona-Fälle, eine Person steht unter Verdacht.

Die Redaktion ist in zwei Gruppen aufgeteilt, jede arbeitet abwechslungsweise eine Woche von zu Hause aus, die nächste im Büro. Beide sollten sich nicht vermischen, um Ansteckungen zu vermeiden. Brenn sagt, das Fernsehen der italienischsprachigen Schweiz zeige, was auf sie zukommen könnte: «Es gibt dort Leute, die mittlerweile Angst haben, zur Arbeit zu gehen, verständlicherweise. Auch Interviewpartner zu finden, ist schwierig.» Der Betrieb werde notdürftig aufrechterhalten. Darauf müsse man sich auch bei SRF einstellen: «Es sind herausfordernde Zeiten für uns Journalisten.»



