Sie erhielt die erste Test-Impfung gegen das Coronavirus

Jennifer Haller ist die erste Testperson, die gegen das neue Coronavirus Sars-CoV-2 geimpft wurde. Am Montag bekam die 43-Jährige die erste Spritze in Seattle injiziert. Den experimentellen Impfstoff entwickelt die US-Firma Moderna zusammen mit den Nationalen Gesundheitsinstituten (NIH) in Bethesda im Schnellverfahren. Haller ist eine von 45 Probanden, die an der Verträglichkeitsstudie teilnehmen.

Möglich war dieser rasante Start einer Impfstoffentwicklung, weil die US-Behörden das herkömmliche Zulassungsverfahren beschleunigen. Das Besondere: Der Impfstoff ist nicht im Tierversuch erprobt. Die Mäuse-Experimente laufen derzeit parallel in den NIH-Labors.

Zwar gibt es von Forscherseite schon ethische Bedenken, dass es überhastet sein könnte, einen ungeprüften Impfstoff bereits Menschen zu verabreichen ohne ausführliche Sicherheitstests. Doch unter der gegebenen Eile sieht das beispielsweise der führende deutsche Virologe Christian Drosten anders.

Wenn es die Gesellschaft schaffen wolle, die Corona-Pandemie ohne erhöhte Todesraten in der älteren Bevölkerung zu überstehen, müsse man bei der Impfstoffentwicklung die regulatorischen Prozesse ausser Kraft setzen, sagte der Forscher von der Charité Universitätsmedizin in Berlin am Mittwoch in einem Podcast.

«Entscheidend ist, ob der Impfstoff überhaupt wirkt.»Martin Bachmann, Inselspital Bern

Auch Martin Bachmann vom Inselspital Bern ist in der jetzigen Situation für eine schnelle Entwicklung von Impfstoffen gegen Sars-CoV-2. Der Immunologe ist davon überzeugt, dass der neue Impfstoff aus den USA «wohl nicht gefährlich sein wird». Entscheidend sei jedoch, ob er überhaupt wirke, sagt Bachmann.

Mit dem Verfahren, das Moderna nutzt, ist bisher noch kein Impfstoff bis zur Marktreife entwickelt worden. Dennoch hat die Firma Moderna langjährige Erfahrung mit der Technologie. Ursprünglich hatte sie an einem Impfstoff gegen ein verwandtes Virus von Sars-CoV-2 gearbeitet, gegen das von Kamelen auf Menschen übertragene Mers-Virus.

Berner Forscher setzen auf eine erprobte Technologie

Das US-Unternehmen Moderna setzt auf ein Molekül, das mRNA genannt wird. Das Ziel ist, mit dem Molekül ein entscheidendes Virus-Protein in Körperzellen herzustellen, das sogenannte Spike-Protein. Mit diesem Protein dockt das Virus an die Zellen im Nasen- und Rachenraum an, dringt ein und vermehrt sich dort.

Mithilfe der Impfung sollen Menschen Antikörper gegen die Spike-Proteine bilden und bei einer Infektion das neue Coronavirus Sars-CoV-2 bekämpfen können. So der Plan. Ob die Experimente in der Praxis funktionieren, werden die nächsten Monate zeigen.

Die Testpersonen von Moderna bekommen knapp einen Monat nach der ersten Impfung eine zweite und werden fortan untersucht, ob sie die gewünschten Antikörper bilden und ob sie Nebenwirkungen entwickeln. Wenn die Ergebnisse wie erhofft ausfallen, folgen 12 Monate später grössere Studien mit einigen Hundert oder Tausenden Teilnehmern.

Moderna ist nur eine von inzwischen über 40 Firmen und Forschergruppen, welche die Weltgesundheitsorganisation auf einer Liste der Impfstoffkandidaten gegen Sars-CoV-2 aufführt. Darunter sind erfahrene Impfstoffhersteller wie Janssen, die Plattformen für andere Impfstoffe besitzen, die sie zügig an das neue Pandemie-Virus anpassen können. Dabei ist Liste nicht vollständig. Beispielsweise fehlt dort das weit fortgeschrittene Projekt von Martin Bachmann.

Der Immunologe forscht seit Jahren in Bern an einem Impfstoff – ursprünglich gegen das Mers-Virus. Bachmann hat mit seiner Gruppe im Dezember auf das neue Sars-CoV-2-Virus umgeschwenkt. Der Angriffspunkt, das Spike-Protein, sei bei Mers und Sars-CoV-2 sehr ähnlich. «Wir haben auch eine kleine Forschungsgruppe in China», sagt Bachmann. Auch dort wurde unter Hochdruck mit den Forschungen am neuen Coronavirus begonnen.

«Wir haben gesehen, dass Tiere wirksame Antikörper gegen das Virus gebildet haben.»Martin Bachmann, Inselspital Bern

Bachmann wendet ein anderes Verfahren an als Moderna. Er hat mit seinem Team unschädliche Virus-ähnliche Partikel hergestellt, die dem Immunsystem das Spike-Protein präsentieren. Nach diesem Verfahren sind bereits die Impfstoffe gegen Gebärmutterhalskrebs (Humanes Papillomavirus) und gegen das Hepatitis-B-Virus auf dem Markt.

Bachmann testet seinen Corona-Impfstoff-Kandidaten bereits an Mäusen. «Wir haben gesehen, dass die Tiere wirksame Antikörper gegen das Virus gebildet haben», sagt Bachmann. In zwei Wochen könnten diese Versuche abgeschlossen sein. Aber – Ironie des Schicksals – er steht zusammen mit seinem gesamten Laborteam derzeit unter Quarantäne. Eine Journalistin, die letzte Woche einen TV-Beitrag über seine Arbeit drehen wollte, war möglicherweise mit Sars-CoV-2 infiziert.

Zudem fehlt das Geld, sagt Bachmann. Eine Finanzspritze, wie sie jüngst die deutsche Firma Curevac als Kredite in Höhe von 80 Millionen Euro von der EU zugesprochen bekam, ist nicht in Sicht. Dabei stehe der nächste Schritt an, sich mit einer Biotechfirma zusammenzutun, die den Impfstoff produziere und Tests am Menschen beginne, sagt Bachmann. Wie viele und welche der derzeit entwickelten Impfstoffe es letztlich zur Marktreife bringen werden, und wie schnell das geht, ist unklar. Und dann stellt sich die Frage: Wer bekommt den Impfstoff?

Einen ersten Vorgeschmack, dass es dabei auch um nationale Interessen gehen könnte, zeigten letzte Woche Medienberichte über ­Curevac, die nach einem ähnlichen Verfahren wie Moderna einen Impfstoff entwickelt. Vertreter der deutschen Firma waren Anfang März ins Weisse Haus beordert worden, wo es um die Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen gegen das neue Coronavirus ging. Anschliessend hiess es, die USA wolle die Firma kaufen oder sich zumindest ein Exklusivrecht an dem Impfstoff sichern. Das dementierte die Curevac am Dienstag deutlich bei einer Telefon-Medienkonferenz.

Mit Impfstoffstudien ist nicht vor Frühjahr 2021 zu rechnen

Im Moment stehen Curevac und weitere Mitstreiter in der Kritik, weil sie vollmundige Ankündigungen verbreiten, wonach ein Impfstoff im Herbst an Tausenden Menschen getestet werden könnte. Das halten andere Experten für unrealistisch, wie etwa der Forschungschef John Shiver vom französischen Pharmakonzern Sanofi Pasteur in einem TV-Interview sagte.

Shiver war ebenfalls bei dem Treffen im Weissen Haus anwesend. Zwar kann Sanofi Pasteur auf eine DNA-Technologie zurückgreifen, mit der sie einen Grippeimpfstoff in grossen Mengen herstellt und diese Verfahren nun auch für einen Impfstoffe gegen Sars-CoV-2 nutzen will. Dennoch betonte Shiver, dass diese Entwicklung mehrere Monate oder ein Jahr dauern wird.

Mit Impfstoffstudien, die Zehntausende Probanden einschliessen, rechnen die Experten nicht vor Frühling 2021. Natürlich wolle die Curevac unter den ersten Firmen sein, die einen Impfstoff auf den Markt bringen, sagte ein Firmenvertreter bei der Medienkonferenz. Er stellte aber klar: Es gehe hier nicht um den Wettkampf eine Firma gegen die andere, sondern um einen «gemeinsamen Wettkampf gegen Corona».



