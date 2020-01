Vor Stress ergraut

In der Nacht vor ihrer Hinrichtung im Oktober 1793 soll das Haupthaar der französischen Königin Marie-Antoinette plötzlich weiss geworden sein. Sie war nicht die Erste. 250 Jahre zuvor passierte Gleiches angeblich dem britischen Staatsmann und Autor Thomas Morus, der ebenfalls am Abend vor seiner Enthauptung im Jahr 1535 schlohweiss wurde. Heute weiss man, dass diese Legenden eher dramatisierenden Texten von Historikern zu verdanken sind als akkuraten Fallberichten von Ärzten. Trotzdem spricht die Medizin bei einem schnellen Ergrauen des Haupthaars immer noch vom «Marie-Antoinette-Syndrom».

McCain verlor im Vietnamkrieg die Farbe seines Haars

Zwar spielen beim Ergrauen auch andere Faktoren wie die Gene, das Altern oder ein Mangel an Nährstoffen eine wichtige Rolle, aber Stress gehört eben auch dazu. Es ist allerdings äusserst unwahrscheinlich, über Nacht aus Stress die Haarfarbe komplett zu verlieren, doch es gibt unzählige Anekdoten, die nahelegen, dass Stress tatsächlich ein frühzeitiges Ergrauen auslösen kann. So verlor zum Beispiel der ehemalige republikanische Senator und US-Präsidentschaftskandidat John McCain schon in jungen Jahren im ­Vietnamkrieg die Farbe seines Haars, nachdem er im Gefecht schwer verletzt und entsprechend gestresst worden war.

Nun konnten Wissenschaftler zum ersten Mal nachweisen, dass Stress tatsächlich zu einem Verlust der Haarfarbe führen kann. Zumindest bei Mäusen. Wurden die Nager gestresst, aktivierte das in ihrem Gehirn jene Nervenbahnen, die zu einer Kampf- oder Fluchtreaktion führen. Eine solche Reaktion zeigen alle Lebewesen, wenn sie bedroht werden, um so ihr Überleben zu sichern. Wie das Team um die Stammzellforscher Bing Zhang und Ya-Chieh Hsu von der Harvard University bei Boston zeigen konnten, schädigen die Prozesse der Kampf- oder Fluchtreaktion jene Stammzellen in der Haut, aus denen normalerweise jene Zellen entstehen, die Pigmente bilden und das Haar färben.

«Die schädlichen Effekte von Stress waren weit grösser, als wir je gedacht hatten»Ya-Chieh Hsu, Universität Harvard

Rund 100'000 Haare spriessen auf dem menschlichen Haupt, Blonde haben etwas mehr, Rothaarige etwas weniger. Jedes Haar wächst in einem eigenen Haarbalg oder Haarfollikel, einer Einstülpung der Oberhaut. Zum Haarfollikel gehören auch Pigmentzellen, sogenannte Melanozyten, die beständig aus Stammzellen neu gebildet werden. Mit dem Alter dünnt sich der Stammzellenvorrat langsam aus, es entstehen immer weniger Melanozyten. Das bedeutet: Zuerst werden einzelne Haare weiss, dann immer mehr, das Haupt ergraut – genau genommen, ist graues Haar eine Mischung von weissen und pigmentierten Haaren. Und zu guter Letzt ist die Haarpracht schlohweiss.

Für ihre Versuche setzten die Harvard-Forscher die Nager drei verschiedenen Stresssituationen aus: Schmerzen, Einschliessen in einem Tunnel oder wiederholtem unvorhersehbarem Stress. Alle drei Bedingungen führten dazu, dass das Reservoir an Stammzellen ausgezehrt wurde und dass die Mäuse in der Folge in ihrem schwarzen Fell weisse Flecken bildeten. «Die schädlichen Effekte von Stress waren weit grösser, als wir je gedacht hatten», wird Hsu in einer Pressemitteilung der Harvard University zitiert. Nach wenigen Tagen seien alle Melanozyten-Stammzellen verschwunden. «Wenn sie weg sind, kann auch kein Pigment mehr produziert werden, der Schaden ist irreversibel.»

Nun wollten die Forscher herausfinden, was genau den Stammzellen den Garaus macht. Den beiden gängigsten Theorien zufolge könnten Stresshormone wie Cortisol oder aber eine Autoimmunreaktion dafür verantwortlich sein. Um dies zu testen, untersuchte das Boston-Team Mäuse, die entweder kein Cortisol produzieren konnten oder die ein vorgeschädigtes Immunsystem hatten. Das Ergebnis: Auch diese Mäuse ergrauten unter Stress. Die Forscher folgerten daraus, dass weder Cortisol noch ein überschiessendes Immunsystem am Schwund der Pigment-Stammzellen schuldig ist.

Die Stärke und Erfahrung der Silberrücken

Vielmehr scheint Adrenalin den Pigmentzellen den Todesstoss zu versetzen. Denn auf den Stammzellen fanden die Forscher Andockstellen (Rezeptoren) für Adrenalin. Als sie diese Rezeptoren blockierten, ergrauten die Mäuse unter Stress nicht mehr. Das heisst: Ohne die Wirkung von Adrenalin bleicht das Haar nicht aus. Adrenalin wird (auch) im sogenannten sympathischen Nervensystem gebildet – das ist jener Teil des vegetativen Nervensystems, der unter anderem für die überlebensnotwendige Kampf- oder Fluchtreaktion zuständig ist.

Das Ausbleichen der Haar­farbe ist aber nur eine Auswirkung von Stress im Körper. Die Harvard-Forscher wollen daher künftig auf der jetzt geschaffenen Grundlage auch verstehen, wie Stress andere Gewebe und Organe beeinträchtigt. Vor allem aber sind die gewonnenen Erkenntnisse auch ein erster Schritt in Richtung einer möglichen Behandlung, die das stressbedingte Ergrauen bremsen oder stoppen könnte.

Nur: Vielleicht brauchen gar nicht alle Betroffenen ein solches Mittel. Denn weisse Haare oder ein grauer Pelz signalisieren durchaus positive Eigenschaften wie Stärke, Erfahrung, Vertrauen. So haben bei unseren nahen Verwandten, den Gorillas, die Silberrücken das Sagen, die älteren Männchen also mit einem ergrauten Fell. Ihre Message könnte lauten: «Seht her, ich habe viele Stresssituationen überlebt, ich bin äusserst widerstandsfähig.»



