Warum Topmanager immer wieder über Liebesgeschichten stolpern

Auch das noch. Die Liebesgeschichte des abgetretenen Raiffeisen-Chefs Patrik Gisel mit einer ehemaligen Verwaltungs­rätin der Gruppe löst in der Wirtschaft ungläubiges Kopfschütteln aus. Es ist die letzte Anekdote in einer Reihe von Ungeschicktheiten, die sich der Ex-Chef der drittgrössten Schweizer Bank in den letzten Monaten geleistet hat. Zuerst lavierte Gisel in Zusammenhang mit seinem Verhältnis zu seinem gefallenen Ziehvater Pierin Vincenz. Dann realisierte er viel zu spät, dass er durch den Skandal um die Raiffeisen-Bank unhaltbar geworden ist. Und jetzt leistet er sich eine Liebesbeziehung mit einem Ex-Mitglied des Aufsichtsgremiums. Zwar schied Laurence de la Serna Mitte Juni aus dem Verwaltungsrat von Raiffeisen aus. Doch wie lange die Liaison schon dauerte, ist unklar. Es scheint, dass Gisel auch in dieser Causa zu spät die Karten auf den Tisch legte.

Er ist nicht der Einzige, der Kopf und Kragen für die Liebe riskiert. Erst im Juni musste Brian Krzanich, Chef des US-Chipherstellers Intel, den Posten räumen, weil er eine Affäre mit einer Mitarbeiterin hatte. Dasselbe Schicksal ereilte im Vorjahr Priceline-Chef Darren Huston. In den USA ist die «No dating»-Regel strikter als hier. Auch in der Schweiz lassen sich Wirtschaftsführer immer wieder auf Liebesgeschichten in der eigenen Firma ein.

Für Firmenchefs gelten andere Gesetze

Einige sind im Betrieb ein offenes Geheimnis, andere werden gar institutionalisiert: Pierin Vincenz’ Ehefrau etwa führte den Rechtsdienst von Raiffeisen. Auch Dominique Biedermann, Ex-Präsident der Anlagestiftung Ethos, arbeitete mit seiner Frau in derselben Firma. Beide wurden später dafür kritisiert – zu Recht. Zwar ist der Arbeitsplatz einer der häufigsten Orte, an dem sich Paare kennen lernen. Für CEOs gelten indes andere Gesetze. Sie sind gut bezahlt. Und müssen dafür Restriktionen in Kauf nehmen: Etwa, sich in der Firma nicht auf Affären einzulassen, da sie zu Interessenkonflikten führen.

Der Fall von Patrik Gisel ist die krasseste Variante: Sich in ein Mitglied des Aufsichtsgremiums zu vergucken, ist eine Todsünde. «Beziehungen in einem Abhängigkeitsverhältnis sind ein No-go», sagt Matthias Mölleney, Leiter des Center for Human Resources Management & Leadership der Hochschule für Wirtschaft Zürich. Mölleney hat im Verlaufe seiner Karriere als Personalchef grösserer Konzerne mehrmals solche heiklen Fälle begleitet. Er beobachtet immer wieder dasselbe Verhaltensmuster bei Managern, wenn sie mit der Affäre konfrontiert werden. «Zuerst wird das Verhältnis dementiert, dann verharmlost. Und in einem dritten Schritt zeigen sich die betroffenen Führungskräfte überzeugt, dass sie fähig sind, ihre berufliche Rolle und die private Liebesgeschichte trennen zu können und alles im Griff zu haben.» In der Praxis gibt es aber nur eine Lösung: Einer der beiden Betroffenen muss einen Job suchen, wo kein Unterstelltenverhältnis herrscht – und zwar schnell.

«Affären werden mitunter auch als Teil der Macht gesehen»

Weil die Chefs derartige Konsequenzen fürchten, versuchen sie in der Regel, die Affäre unter dem Deckel zu halten, statt sie sofort offenzulegen, wie es korrekt wäre. Nicht selten fühlen sie sich getragen vom Wirtschaftsestablishment, das mit Affären diskret bis verständnisvoll umgeht. «Der abgeschottete Kreis, in dem sich CEOs bewegen, fördert solches Verhalten noch. Denn dort werden Affären mitunter auch als Teil der Macht gesehen», sagt Bernhard Bauhofer, Experte für Reputation Management. Im Zeitalter der Transparenz sei es aber kaum mehr möglich, eine Liebesgeschichte geheimzuhalten.

Hinzu kommt: Aktionäre und die Öffentlichkeit bewerten Konzernchefs heute moralisch deutlich strenger als früher. So ist der Anteil der CEOs, die aus ethischen Gründen entlassen wurden, global und in Europa klar angestiegen. Das zeigte eine Studie des Beratungsriesen PWC. Für die international tätige Managementberaterin und Buchautorin Sonja A. Buholzer ist klar: «Wenn es erfolgsverwöhnten Topmanagern an Demut fehlt, relativieren sich ihre persönlichen Massstäbe an sich ­selber. Es ist daher nur richtig, dass Firmen vermehrt daran gemessen werden, ob ihre Führungskräfte ­integer handeln.»

(SonntagsZeitung)