Lauberhorn-Ticker mit Bruno Kernen - Kriechmayr verdrängt Feuz von der Spitze

Stoppt heute jemand "Mister Oberschenkel"?

Oberschenkel wie Baumstämme hat Aleksander Kilde. 65 Zentimeter dick waren sie an der WM 2017 in St. Moritz, präzise gemessen, versteht sich. Zuletzt meinte er: «Ich bin noch kräftiger geworden.»

Man glaubt es ihm. In dieser Saison hat er schon 5 Rennen gewonnen, am Freitag siegte er auch in Wengen. Er ist heute wohl der grösste Konkurrent von Beat Feuz. Weitere Siegkandidaten? Nun, viele gibt es nicht. Vielleicht der Österreicher Matthias Mayer. Und natürlich Marco Odermatt. Der hat zwar keine Baumstämme als Oberschenkel. Fühlt sich aber nach all den Erfolgen so gut, als könnte er Bäume ausreissen.