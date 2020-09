Klotens Leutrime Bushati mit der Nummer 22 schoss am Sonntagnachmittag in Zürich Altstetten ein Tor, ganz ähnlich, wie es ihr Cousin Bekim Bushati am gleichen Tag, am Vormittag, für das Klotener Männerteam getan hat. Auf diesem Archivfoto ist hinten rechts Sarah Akanji, die Schwester von Borussia-Dortmund-Profi Manuel Akanji zu sehen. Sarah Akanji ist Captain der Frauen des FC Winterthur.

Archivfoto: Christian Merz