Überraschende Zahlen aus Städten – Sozialhilfe spürt Corona kaum – doch es droht eine starke Zunahme Nur ein halbes Prozent mehr Menschen bezogen nach Ausbruch der Pandemie Sozialhilfe. Doch das könnte sich ändern, wenn die Unterstützungsmassnahmen wegfallen. Anielle Peterhans

Die Bilder gingen um die Welt: Vor dem Eishockeystadion Les Vernets in Genf standen im Frühling 2020 jeden Samstag mehr als 2000 Personen bis zu vier Stunden an, um ein Lebensmittelpaket zu bekommen. Foto: Martial Trezzini (Keystone)



Diese Bilder waren für viele ein Schock: In der reichen Schweiz standen nach Ausbruch der Pandemie plötzlich Hunderte für eine Gratismahlzeit an – in Genf oder Lausanne genauso wie in Zürich.

Umso mehr erstaunt da der neue Bericht der Schweizer Städte zur Sozialhilfe im ersten Corona-Jahr: 2020 sind weniger Menschen als befürchtet in die Sozialhilfe gerutscht. In den 14 untersuchten Städten stieg die Zahl der Sozialhilfefälle im Schnitt um ein halbes Prozent. Im Jahr 2020 wurden insgesamt 70’793 Personen finanziell unterstützt. Das sind 46’163 Fälle. Ein Fall kann eine Einzelperson, ein Paar mit oder ohne Kindern sowie Einelternfamilien umfassen