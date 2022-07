Parteien – SP Bezirk Bülach nominiert ihre Kantonsrats-Kandidierenden An der Nominationsversammlung vom 7. Juli verabschiedete die SP Bezirk Bülach ihre Kantonsratsliste für die Wahlen 2023. (red)

Die wollen in den Kantonsarat (von links): Adrian Hedinger, Selina Stampfli, Géraldine Wirth, Lejla Salihu, Christoph Fischbach, Priska Seiler-Graf, Michèle Dünki-Bättig, Allan Boss, Qëndresa Hoxha-Sadriu, Philip Graf, Kurt Altenburger, Laura Fischer, Max Töpfer. Foto: PD

Angeführt wird die Liste von den drei bisherigen und bewährten Kräften Michèle Dünki-Bättig (Glattfelden), Qëndresa Hoxha-Sadriu (Opfikon) und Christoph Fischbach (Kloten). In der Pole -Position für einen Einsitz im Kantonsrat sind Gemeindepräsident Kurt Altenburger (Rafz), sowie Gemeinderätin Géraldine Wirth (Bülach). Auf aussichtsreicher sechster Position steht zudem Lejla Salihu, welche in Winkel mit ihrer Kandidatur für den Gemeinderat bekannt wurde, gefolgt von Max Töpfer, SP Fraktionschef in Kloten und den Gemeinderäten Selina Stampfli und Adrian Hedinger aus Bassersdorf.

Erklärtes Wahlziel der SP ist es, den 2019 gewonnen dritten Sitz souverän zu verteidigen. Zudem schickt die SP mit Priska Seiler Graf erstmals eine Vertreterin aus dem Bezirk Bülach ins Rennen für den Regierungsrat. Zusammen mit Jaqueline Fehr ist es Priska Seiler Grafs erklärtes Ziel, für die SP den zweiten Sitz im Regierungsrat zurückzuerobern.



