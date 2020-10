Auf dem Gebiet des Glattparks ist Opfikon in der letzten Dekade stark gewachsen. Doch gemeinnützige Wohnungen sind hier – wie allgemein in Opfikon – vergleichsweise ziemlich dünn gesät. Die roten Baukräne (unten) zeigen beim Bau 2017 den Standort der grossen Genossenschaftssiedlung (ABZ) im Glattpark an.

Archivbild: Urs Jaudas/Tamedia