Schweizer Wahlbeobachter in der Türkei – SP-Nationalrat in Ankara beschimpft und aus Wahlbüro geworfen Pierre-Alain Fridez weilte als Wahlbeobachter in der Türkei. Er sagt, die Wahlen seien «eher korrekt» verlaufen – obwohl man ihn aus einem Wahlbüro warf. Philippe Reichen aus Lausanne

Der jurassische SP-Nationalrat Pierre-Alain Fridez war als Wahlbeobachter in der türkischen Hauptstadt Ankara nicht überall willkommen (Archivbild). Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Es passierte am Sonntag vor einem Wahlbüro in der türkischen Hauptstadt Ankara. Der jurassische SP-Nationalrat Pierre-Alain Fridez und eine Abgeordnete des französischen Parlaments baten um den Zutritt zu einem Wahlbüro. Sie zeigten ihre Akkreditierungen des türkischen Staates, die sie als offizielle Wahlbeobachter des Europarats in Strassburg auswiesen. Einmal im Wahlbüro angekommen, spedierten die Verantwortlichen sie kurzerhand wieder hinaus.