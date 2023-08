Auftritt mit Ministerpräsident Kurti – SP-Präsident Wermuth soll Wahlkampfhilfe aus Kosovo bekommen Der kosovarische Ministerpräsident Albin Kurti soll mit SP-Präsident Cédric Wermuth an einer Veranstaltung in Zürich auftreten.

Bekommt Schützenhilfe aus dem Ausland: Cédric Wermuth, Co-Präsident der SP Schweiz und Aargauer Nationalrat. Foto: Keystone/Marcel Bieri

Im Kampf um Wählerstimmen haben Schweizer Parteien die Secondos ins Visier genommen. Vor allem die Balkanregion ist im Vorfeld zu den eidgenössischen Wahlen im Herbst hoch im Kurs.

So hat die Zürcher SVP in diesem Jahr erstmals eine Secondo-Wahlliste eingereicht. Man habe so auf vermehrte Parteibeitritte von Personen mit Migrationshintergrund aus dem Balkan reagiert. Vor allem die Verkehrspolitik der SVP sage den Menschen zu, gibt die Partei bekannt. Die Liste soll laut Parteipräsident Domenik Ledergerber beweisen, «dass wir nicht ausländerfeindlich sind, wie wir immer dargestellt werden».

GLP-Nationalratskandidatin Sanija Ameti hat gar ihren Wahlkampf am Flughafen von Pristina lanciert, um Feriengänger auf sich aufmerksam zu machen. Ameti, selbst mit Migrationshintergrund, versteht sich auch als Vertreterin der Kosovo-stämmigen Secondos. «Ich will Menschen mit Migrationshintergrund den Weg zur Schweizer Politik ebnen. Deshalb engagiere ich mich», sagt sie dazu.

Wahlkampfstart in Pristina: GLP-Politikerin Sanija Ameti hat einen unkonventionellen Weg gewählt. Foto: Sanija Ameti (Twitter)

Wermuth trifft Kurti

Und jetzt fährt auch die SP schwere Geschütze auf. Wie die «Aargauer Zeitung» schreibt, plant SP-Co-Präsident Cédric Wermuth eine Podiumsveranstaltung mit dem kosovarischen Ministerpräsidenten Albin Kurti. Bei dem Auftritt Anfang September in Zürich soll Kurti vor kosovarisch-schweizerischen Doppelbürgern die Werbetrommel für die SP rühren. Bestätigt ist der Auftritt noch nicht.

Gute Verbindungen in die Schweiz: Albin Kurti, Ministerpräsident von Kosovo. Foto: Keystone/AP Photo/Franc Zhurda

Der in diesem Jahr gewählte Kurti und Wermuth sind schon seit einiger Zeit verbandelt. Die SP und Kurtis linke Regierungspartei Vetëvendosje kooperieren seit Anfang dieses Jahres offiziell miteinander. Zudem hat Wermuth Kurti bereits im Jahr 2019 im Vorfeld der letzten eidgenössischen Wahlen in den Aargau eingeladen. Damals noch in der Rolle als Oppositionsführer. Im Gegenzug machte die SP 2021 Wahlwerbung für Vetëvendosje.

Gegenüber der «Aargauer Zeitung» bezeichnet Wermuth Kurti als «Leuchtturm der Demokratie». Die Kritik von bürgerlicher Seite, dass sich ein Regierungsvertreter eines Landes so parteipolitisch exponiere, weist er zurück. Er erhoffe sich aber durch den Auftritt Kurtis keinen grossen Effekt für die Wahlen. Vielmehr spreche für die SP, dass «sie sich seit vielen Jahren auf allen Ebenen für Menschen mit Migrationshintergrund einsetzt».

aeg

Fehler gefunden?Jetzt melden.