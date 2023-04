Kritik nach Krawallen – SP-Ständerat Jositsch fordert Strategieänderung in Zürich Nach den Ausschreitungen von Linksextremen kritisiert Daniel Jositsch den Umgang mit unbewilligten Demonstrationen in der Stadt. Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart reagiert gelassen, Linke sind irritiert. Martin Huber

Gibt den Tarif durch: SP-Ständerat Daniel Jositsch. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Es war ein bemerkenswerter TV-Auftritt. Auf TeleZüri diskutierte am Montagabend der Zürcher SP-Ständerat Daniel Jositsch mit der Stadtzürcher SVP-Präsidentin Camille Lothe über die Gewalt an einer unbewilligten Demonstration von Linksextremen am Samstagabend an der Zürcher Langstrasse.